Carmen Alcayde da la mayor puñalada a Laura Bozzo en 'GH VIP': no tiene perdón

La amistad entre Laura Bozzo y Carmen Alcayde, unidas hasta ahora en el team naranja, ya es historia. Durante la gala del jueves, la presentadora se gastó 50.000 euros del premio final para conseguir estar en la final de ' GH VIP '. Además, lo hizo con trampas, ya que cambió la cifra de su pizarra al saber que Pilar había pujado más alto.

De este modo, Ion Aramendi descubría en directo las trampas, cancelando a Laura Bozzo su posición de finalista. Esto hacía estallar en directo a la presentadora contra la organización: "Yo me voy mañana. ¿Ahora me van a llamar tramposa? Que se vayan a la mierda", decía en pleno directo en el debate de 'GH VIP'.

Sin embargo, tan solo unos minutos después, durante las nominaciones, la presentadora pedía perdón. "Quiero pedir perdón a la organización de este concurso, del público y a Laura Bozzo por haberle fallado a Laura Bozzo. Quiero pedirle perdón a mis hijas, estaba nadando contra la corriente, todos iban a votar por mí, llevo ocho nominaciones", explicaba.

"Laura Bozzo puede ser tramposa, en algún momento lo he hecho, pero no es cobarde. Yo asumo las tramas, pero no voy a abandonar, voy a estar aquí hasta que el público, pero me equivoqué horriblemente, no me reconozco", añadía antes de nominar. Pese a protagonizar varios con enfrentamientos con Carmen, Laura Bozzo decidía no nominarla y daba sus puntos a Luitingo, Pilar Llori y Michael Terlizzi.

Sin embargo, Carmen Alcayde no hizo lo mismo y le dio en directo la mayor puñalada a su amiga: "Este punto va a ser para Laura, no sé si me arrepentiré, pero creo que para sí que hizo una trampa. Ya no es por la trampa, sino por lo que dijo, que todos le importamos un carajo, ayer me llamó persona de mierda en un juego que hicimos. Sé que se arrepiente, pero en mi cabeza no se si me odia, me quiere, si piensa que voy por detrás y soy una falsa, no se nada".

"Este punto es porque no se lo puedo dar a Naomi, Albert y Pilar, con los que tengo una amistad muy sincera. Nunca me han dicho cosas tan feas como me dice Laura. Lo siento en el alma porque ha sido mi compañera desde el principio, pero mi corazón me dice eso", añadía, tras nominar a su amiga.

De hecho, al final de la noche, Laura Bozzo se unió a la lista de nominados, en la que repitieron Luitingo, Pilar y Michael Terlizzi. Una vez más, la presentadora vuelve a estar expuesta a la decisión del público, como ha ocurrido durante toda la edición.