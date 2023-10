Avilés lo cuenta todo sobre Laura Bozzo en 'GH VIP': 'Estuviste arrestada y detenida'

La tensión entre Laura Bozzo y José Antonio Avilés sigue en aumento en la casa de 'GH VIP'. Desde que el joven entró como concursante oficial, una de las participantes con la que más discusiones ha generado ha sido con la presentadora. De hecho, incluso ha llegado a afirmar que se inventa información para que Laura Bozzo estalle en conflicto.

"Esa ardilla, por no llamarlo rata, de Avilés, no tiene ni idea de con quién se ha metido. Van a quedar trozos. Se va a arrepentir hasta el último día de su vida porque de mi cuenta corre que le voy a hacer la vida imposible", decía Bozzo tras salvarse de la nominación.

De este modo, Avilés justificaba el no pujar por una llamada durante la gala diciendo que su "tipo perfecto". Unas palabras que Laura ha puesto en duda: "La psicología inversa conmigo no porque yo estoy muy seguro de lo que tengo fuera", le decía Avilés. "Estoy totalmente segura de lo que tengo fuera, que son mis hijas", decía, por su parte, Laura.

| Mediaset

"No vayas amenazando con aguantarte porque a lo mejor la que no tiene narices de aguantarme a mí eres tú, cuidado", le decía Avilés a Laura Bozzo.

Además, Laura Bozzo le echaba en cara haber pagado por salvarse de la nominación en 'GH VIP': "A mí me salvó la gente, yo no pago por quedarme. Tú no me conoces". "A mí no vuelvas a amenazarme con las gafas puestas, folclórica trasnochada", le respondía el colaborador de 'Así es la vida'.

Finalmente, Avilés sacaba la artillería contra Laura Bozzo: "Tú has jugado con gente de fuera y me gustaría que dijeses todo. Dilo, explícalo. Explica ciertas cosas de tu país porque si no, te lo voy a explicar yo, explica por qué estuviste arrestada y detenida. Explica a lo que juegas con el gobierno de tu país, a lo que has jugado durante muchos años".

| Mediaset

"Jamás estafé a nadie, jamás destruí la vida de nadie. Tú ratita de alcantarilla jamás me vas a asustar", le respondía sin miramientos Laura Bozzo. "Cuidado con la persona que está fuera, que por un centavo estás dispuesta a vender a tu madre, que yo te conozco", le decía Avilés.

Recordamos que, en 2002, Laura Bozzo fue relacionada con una red de corrupción liderada por Vladimir Montesinos, asesor del expresidente peruano Alberto Fujimori. Fue acusada de falsedad genérica, asociación ilícita para delinquir y lavado de dinero, delitos que nunca reconoció, pero por los que cumplió tres años de arresto domiciliario. Además, en 2020 huyó de la justicia tras ser condenada por evasión fiscal, hasta que pagó la deuda que tenía pendiente.

| Mediaset

Finalmente, José Antonio calificaba el comportamiento de Laura de "bajuno, asqueroso y deleznable".