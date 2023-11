Avilés estalla y pide abandonar 'GH VIP': 'Tengo una carrera televisiva por delante'

José Antonio Avilés ha activado, una vez más, el protocolo de abandono en la casa de 'GH VIP'. Tan solo tres semanas después de entrar al reality, el colaborador es el que más posibilidades tiene de ser expulsado esta semana, con un gran porcentaje de votos. Entretanto, Avilés sigue siendo el protagonista de broncas en 'GH VIP', la última contra Carmen Alcayde.

Todo empezó cuando 'GH VIP' emitió en la casa imágenes en las que Avilés estallaba contra Alcayde, llamándole "sanguijuela", entre otras cosas. Era entonces cuando Laura estallaba contra el joven: "Que me saquen si quieren, pero yo no voy a permitir tanta maldad y sí, él provocó que se fuera Álex". "A mi nadie me va a acusar de haber provocado en esta casa", se defendía Avilés.

Por su parte, Carmen Alcayde también le acusaba de lo mismo: "Eres un provocador y has provocado todo lo malo que ha pasado en esta casa". Algo que Avilés no aceptaba: "Dilo a cámara, ten el valor de decirlo a la cámara ¿Lo has dicho? Eres sucia y chusma barata. ¿Qué provoqué yo? Ten el valor de decirlo, que eres chusma".

Posteriormente, se trasladaba al confesionario para anunciar su abandono de 'GH VIP': "Activa al protocolo que me piro, porque de mí no se va a insinuar lo que insinúa esta señora en directo. Ha dicho que yo soy el provocador de esta casa, lo ha vuelto a decir y hasta aquí he llegado. Laura Bozzo cuando se iba a su habitación ha dicho exactamente que soy el culpable de que Álex Caniggia no esté aquí".

"Hasta aquí hemos llegado. Entro y hago mi maleta o salgo y que me la hagan, me da exactamente igual, pero no quiero estar aquí. No voy a permitir que se me llame aquí el provocador de todo el mal de esta casa ¿Estamos locos? La que le dijo a Álex Caniggia sácalos de la habitación se llama Laura Bozzo, no José Antonio Avilés. Tengo una vida, una carrera televisiva por delante, que no las van a tirar al suelo dos víboras", concluía.

Como es habitual, todo se quedó en un calentón y finalmente sigue en 'GH VIP', mínimo, hasta el jueves. Será durante la gala presentada por Marta Flich cuando se mida en un duelo contra Carmen Alcayde.