Vasile reaparece en La 1 con un mensaje directo a Mediaset: 'No quiero saber nada'

Paolo Vasile ha reaparecido en televisión un año después de su despedida como CEO de Mediaset España. Lo ha hecho en el especial homenaje a María Teresa Campos que ha emitido La 1 este viernes 5 de enero. Esa misma mañana, Paolo Vasile ha intervenido por sorpresa en 'Mañaneros' para hablar de la fallecida presentadora de televisión.

¿Cómo fue trabajar, convivir y también discutir con María Teresa Campos?", preguntaba Jaime Cantizano . "Bien, se discute con todo el mundo y Teresa era especialmente agradable, pero tenía mucho carácter. Tenía unos prontos impresionantes que terminaban muy rápidamente en un abrazo, en una sonrisa o incluso en una carcajada", desvelaba Paolo Vasile por vía telefónica.

| Mediaset

"Lo que me ha hecho amar mucho a la Campos es que ella era una grandísima profesional, una comunicadora de primera, no tengo que decirlo yo, es historia. Y era una madre total, a todas las horas, del día y de la noche. Esto es una cosa muy positiva porque a veces el éxito y la adrenalina te hace olvidar las cosas que son realmente importantes de la vida", añadía Vasile.

Además, también habló del salto de María Teresa Campos a Antena 3 y el mítico "gilipollas": "Yo no pude renovarle el contrato por un tema económico porque lo que me pedía su representante estaba fuera de nuestra homogeneidad. Cuando se tiene una empresa de este tipo, hay que mantener el equilibro, también en la remuneración. Como en cada casa, los regalos tienen que tener el mismo valor. Cuando me dijo este simpático apelativo, intento siempre ponerme del otro lado, bajo su punto de vista era un gilipollas, pero en este caso hice lo que tenía que hacer".

| Mediaset

De este modo, Jaime Cantizano le preguntaba al italiano si echaba de menos la televisión, una pregunta que descolocó del todo a Vasile: "No sé contestar". Era entonces cuando Terelu aprovechaba para intervenir: "¿Crees que la televisión te echa de menos a ti?". "Espero que sí", respondía Paolo Vasile.

Además, desvelaba que está completamente desconectado del medio: "No quiero saber nada de la televisión". De hecho, desveló que era la primera vez que veía la televisión y se había descargado RTVE Play para visionar 'Mañaneros'. Por lo tanto, estaría ajeno de todos los cambios que ha hecho la nueva directiva en Mediaset, acabando con toda su etapa.