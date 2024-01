Telecinco hace un importante anuncio sobre el futuro de 'Entrevías' de José Coronado

El final definitivo de 'Entrevías' está a la vuelta de la esquina en Telecinco. La serie protagonizada por José Coronado emitió hace un mes el último capítulo de su tercera temporada, a la espera de su estreno en Netflix. Una temporada que finalizó con la posible muerte de uno de sus principales protagonistas: Irene, personaje interpretado por Nona Sobo.

Ahora, Mediaset ha comunicado que 'Entrevías' ya ha vivido su último día de rodaje, perteneciente a su cuarta y última temporada. El grupo audiovisual ha compartido varias fotos del último día de rodaje, como una en la que José Coronado comparte espacio con David Bermejo, creador de la serie. Así como una fotografía grupal de todo el equipo de la serie, en la que aparece el elenco artístico, equipo técnico e incluso Arantxa Écija, directora de ficción de Mediaset.

| Mediaset

En cuanto a la fotografía grupal se puede ver a José Coronado (Tirso), Laura Ramos (Gladys), Luis Zahera (Ezequiel) y Nona Sobo. Por lo tanto, la imagen confirma que el personaje de Irene no morirá tras el final de la tercera temporada, cuando recibió varios disparos.

| Mediaset

Recordamos que 'Entrevías' cerró su tercera temporada en Telecinco con una media de un 10% de share y 953.000 espectadores. Perdió más de 5 puntos y casi 700.000 televidentes respecto a la segunda, emitida en primavera de 2022. Tan solo tres de los ocho episodios estuvieron por encima del millón de espectadores y su mínimo en share fue un 9,2% en su capítulo final.

Así fue el final de 'Entrevías'

En el final de la temporada, Amanda consigue detener a Romero, mientras que Ezequiel mete en su coche la pistola con la que mató a Linares, por lo que todas las pruebas apuntan al comisario. Tranquilos, todos acuden a la esperada boca, pero Romero consigue escapar del calabozo tras matar a un contacto, que está a punto de dejarle tirado. Llega a la fundación, donde está teniendo lugar la boda entre Jimena y Amanda y dispara en el pecho a la policía, que empieza a sangrar.

Además, abandona el lugar, pero fuera está Irene, que acababa de recibir una llamada de la escuela de danza de París. En ese momento, Tirso sale para defender a su nueva, a la que el inspector apunta con una pistola en la cabeza. Tras un forcejeo, Romero dispara al personaje interpretado por José Coronado, pero Irene se pone en medio y las balas la alcanzan a ella, que empieza a sangrar.

| Mediaset

Mientras el comisario Romero huye, Irene se desangra en los brazos de Tirso: "Tengo miedo", le dice. "Tranquila, estoy aquí", le intenta tranquilizar el personaje de José Coronado. "No me quiero morir", dice la joven. "No te vas a morir, no lo voy a permitir, voy a sacarte de esta, no te voy a fallar", concluye Tirso antes de que Irene desfallezca.