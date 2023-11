Así es el impactante final de 'Entrevías', con la muerte de un gran protagonista

Final de infarto el de la tercera temporada de 'Entrevías'. A la espera de su llegada a Netflix , Telecinco ha emitido este martes 28 de noviembre el último episodio de la tercera tanda de capítulos. Un final triste en el que ha muerto una de las grandes protagonistas de 'Entrevías', a manos del comisario Romero.

De este modo, en el día de la boda de Jimena y Amanda todo debería ser felicidad y nervios por los preparativos. Sin embargo, el asesinato de Tente ha dejado muy tocado a Tirso y tan afectada a Maica que decide cerrar la fundación y replantearse su vida en 'Entrevías'. Tirso decide deshacerse de las armas que tiene escondidas en el almacén y entregárselas a la policía, sin saber que Romero tiene otros planes para ellas.

Mientras, Ezequiel es detenido por Amanda y descubre que pesan sobre él cargos por corrupción que le pueden llevar de nuevo a la cárcel. El policía tratará de maniobrar para salir libre y arreglar sus asuntos pendientes con Dulce y con Romero. Sin embargo, todo se tuerce cuando Nelson, por sorpresa, es secuestrado por los hombres del tío Rafael, que quiere cumplir sus amenazas y matarlo por no haberse ido del barrio.

De este modo, Irene junto a Glaydis y Maica acuden al poblado para intentar salvar a Nelson. Inicialmente, todo sale fatal y las amenazan con matarlas, tras haber dado una paliza casi mortal al chico. No obstante, Rafael le da las gracias a Maica por el trabajo que está haciendo en la fundación y por ayudar a su sobrina, por lo que les deja a todos libres y perdonados.

Paralelamente, tras un fuerte tiroteo en el que Nelson y Ezequiel están a punto de morir, Amanda consigue detener a Romero. De hecho, Ezequiel mete en el coche del comisario la pistola con la que mató a Linares, por lo que todas las pruebas apuntan a Romero. Tranquilos, todos acuden a la esperada boca, pero Romero consigue escapar del calabozo tras matar a un contacto, que está a punto de dejarle tirado.

Romero llega a la fundación, donde está teniendo lugar la boda entre Jimena y Amanda y dispara en el pecho a la policía, que empieza a sangrar. Además, abandona el lugar, pero fuera está Irene, que acababa de recibir una llamada de la escuela de danza de París. En ese momento, Tirso sale para defender a su nueva, a la que el inspector apunta con una pistola en la cabeza.

Tras un forcejeo, Romero dispara al personaje interpretado por José Coronado, pero Irene (Nona Sobo) se pone en medio y las balas la alcanzan a ella, que empieza a sangrar mucho. Mientras el comisario Romero huye, Irene se desangra en los brazos de Tirso: "Tengo miedo", le dice.

"Tranquila, estoy aquí", le intenta tranquilizar el personaje de José Coronado. "No me quiero morir", dice la joven. "No te vas a morir, no lo voy a permitir, voy a sacarte de esta, no te voy a fallar", concluye Tirso antes de que Irene desfallezca. La temporada acaba con un resumen en imágenes del personaje de Nona Sobo, confirmando que muere en el final de la tercera temporada de 'Entrevías'.