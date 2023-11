El mensaje de Los Mozos de Arousa que adelantaría su salida de 'Reacción en Cadena'

El final de Los Mozos de Arousa de 'Reacción en Cadena' podría estar más cerca que nunca. El grupo formado por tres gallegos se ha convertido en uno de los principales reclamos del concurso presentado por Ion Aramendi. Los Mozos de Arousa enganchan cada tarde a cerca de un millón de espectadores y son los responsables de que 'Reacción en Cadena' siga en emisión en Telecinco .

Sin embargo, un enigmático mensaje de Borjamina en redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas sobre la posible eliminación de Los Mozos de Arousa. Una publicación que ha llegado después de que el pasado viernes 24 de noviembre, 'Reacción en Cadena' marcase máximo histórico de share con un 11,2%. Tan solo en dos ocasiones ha llegado al 11%, después de que en su primer mes incluso cayese por debajo del 5% de cuota.

"Hace exactamente 6 meses veíais por primera vez a los Mozos De Arousa en 'Reacción En Cadena'. Han sido un montón de tardes juntos, de nervios, de risas, de desafines, de fallos, de aciertos, de euros... De muchos euros", arranca la publicación de Borjamina en Instagram.

"Cada vez somos más reaccioners y no tocamos techo en audiencia, siendo el último programa el que ha alcanzado el récord histórico de cuota de pantalla. Y aunque sabemos que esto no va a durar para siempre, lo que tenemos claro es que queremos que disfrutéis con nuestra participación hasta el último segundo", añade el concursante.

"Parece que fue ayer y, al mismo tiempo, que han pasado años desde que estaba probándome la camisa que no me acababa de convencer y con la que grabé el primer programa. Me dicen ahí lo que íbamos a durar y la de camisas y polos tan diferentes que me iba a poner en todos estos meses y preguntaría a la persona que qué ha fumado", dice Borjamina.

De este modo, concluye con un enigmático mensaje a los fans: "Puede que quede mucho o no tanto. Incluso que nosotros ya lo sepamos. Pero, pase lo que pase, ha sido, es y será un placer decir que fuimos concursantes de 'Reacción en Cadena'".