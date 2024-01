TV3 pone fecha de emisión al concierto de la segunda temporada de 'Eufòria'

TV3 emite este mismo sábado 6 de enero el concierto de la segunda edición de 'Eufòria', que se celebró el 2 de julio de 2023 en el Palau Sant Jordi. El espectáculo, que ya está disponible en 3cat, fue todo un éxito, ya que agotó sus entradas para ver en directo a los dieciséis concursantes.

De este modo, se podrán ver de nuevo a los dieciséis concursantes, pero también las actuaciones especiales del presentador y Miki Níñez y el miembro del jurado Lildami. El concierto acabó de forma inolvidable, con los concursantes sobre el escenario con la ganadora de la primera edición, Mariona Escoda al ritmo de "Euphoria". Y un final apoteósico en el que todos interpretaron "Heroes".

Entre las actuaciones, se podrá ver en la flamante ganadora de la segunda edición, Jim cantando la canción del verano de TV3 con Lildami "T'estimo igual", "Toy" i "Tatoo". También el aclamado dúo entre Tomás y Alexia interpretando "Per què he plorat?", Carla con "Per la bona gent" o Sofía con "Let's get loud". Así como Elena con "Cabaret", "Beso" de Domènec, "Tú juru ju" por parte de Natalia o "Another love" de la voz de Jan.

Recordamos que el año pasado TV3 también apostó en la noche de reyes por 'Eufòria, el concert'. El espacio lideró su franja en prime time con 298.000 espectadores, una cuota del 15,4% i una audiencia acumulada de 748.000 televidentes.

TV3 ya prepara la tercera edición de 'Eufòria'

| 3Cat

Cabe destacar que, previsiblemente, TV3 estrenará la esperada tercera temporada de 'Eufòria' el próximo 1 de marzo. El talent show ya ha completado su casting con los 16 aspirantes que competirán para conquistar los corazones del público y del jurado. El anuncio de los participantes se hará durante la primera gala, que promete estar cargada de sorpresas.

Esta nueva etapa de 'Eufòria' experimentará cambios significativos en el formato y en el diseño del plató. El punto más llamativo será la renovación, posiblemente al completo, de los miembros del jurado de 'Eufòria', añadiendo un elemento de incertidumbre a la temporada. Miki Nuñez y Marta Torné, por su parte, continuarán presentando el talent show.