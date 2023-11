TV3 cambia de estrategia con la emisión de 'Vosaltres Mateixos' de Buenafuente

'Vosaltres Mateixos' de Andreu Buenafuente ya tiene fecha de estreno en abierto de la mano de TV3 . Sin embargo, no lo hará en el hueco que inicialmente tenía previsto, tras su recibimiento en 3cat, por debajo de lo esperado. 'Vosaltres Mateixos' es un talk show donde Buenafuente entrevista a personas anónimas, una ocasión ideal para que todo el mundo pueda ser el invitado estrella por una noche.

Después de una carrera entrevistando a personajes conocidos, Andreu Buenafuente tiene ganas de charlar, improvisar y divertirse escuchando las historias de los espectadores. Desde personas con profesiones poco habituales, gente con habilidades insólitas o aficiones sorprendentes, gente con una personalidad única... En definitiva, gente que merece ser escuchada y con quien el cómico juega como haría con cualquier estrella invitada de sus programas.

'Vosaltres Mateixos' es un espacio que busca la naturalidad y la sorpresa, por eso, el propio cómico no conoce algunos de los contenidos. Y es que el programa también sale a buscar las historias que no puedan llegar hasta el plató en forma de reportajes, a veces a espaldas del propio Andreu Buenafuente. Según él mismo: "Siempre he creído ciegamente en mi equipo, pero quizás nunca como ahora".

| TV3

De este modo, 'Vosaltres Mateixos' llegará en abierto a TV3 este lunes 27 de noviembre a las 22:50 horas, justo después del estreno de la serie 'Això No es Suècia'. Sin embargo, inicialmente estaba previsto que Andreu Buenafuente fuese la apuesta de la cadena para la noche de los viernes, a las 22h, donde habitualmente se emite 'La gran pel·lícula'. Los buenos resultados de las cintas y, en especial, el recibimiento de 'Vosaltres Mateixos' en 3cat, habría sido el motivo por el que TV3 ha cambiado de estrategia.

De hecho, 'Vosaltres Mateixos' se encuentra ahora mismo en la quinta posición en el ránking de programas de entretenimiento de 3cat. Sí ha triunfado 'La Travessa' de Laura Escanes, que copa desde hace un mes la primera posición. Le siguen 'Joc de Cartes', 'Polònia' y 'Tot es Mou', todos por encima de Buenafuente.

| Andreu Puig, 3Cat

'Vosaltres Mateixos' consta de 8 entregas de 55 minutos de duración. Producido por El Terrat, factoría de Andreu Buenafuente, su presupuesto es de 1.273.837,81 euros. Por lo tanto, cada entrega tiene un coste de casi 160.000 euros.