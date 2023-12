Toyemi, del equipo de Orozco, gana 'La Voz: All Stars' en Antena 3

‘La Voz: All Stars’ ha elegido a la mejor entre las mejores. En una emocionante noche final, el talent de Antena 3 coronó a Toyemi, María Ibikule, del equipo de Antonio Orozco, como la gran ganadora de estos programas especiales. Una final que consiguió liderar en audiencias, con distancia de su competidor.

De este modo, Toyemi regresaba al formato tras su paso por ‘La Voz’ en 2021, donde compitió en el equipo de Pablo Alborán y llegó a los directos. La joven de 22 años guardaba un recuerdo muy especial de su paso por el programa. Tras pasar por ‘La Voz’, un director de cine la llamó después de verla y protagonizó "Si todas las puertas se cierran", cantando también la banda sonora de la película.

Ahora en 'La Voz: All Stars' encandiló a Antonio Orozco en las audiciones a ciegas con el tema "I’m here". En la final de este viernes se enfrentó contra Carlos Ángel, del equipo de Luis Fonsi, con el tema "Halo". Su actuación individual con "A puro dolor" es la que le dio los votos necesarios del público para alzarse con el trofeo de ‘La Voz: All Stars’.

‘La Voz: All Stars’ ha rendido homenaje a las 10 ediciones que el formato de Antena 3 lleva en nuestro país. En esta ocasión, Luis Fonsi, Malú, Antonio Orozco y Pablo López se volvían a meter en la piel de coaches. Presentada por Eva González, la gala final contó con las actuaciones de Raphael, Vanesa Martín, Lola Índigo y Antonio José.

Además, 'La Voz: All Stars' vivió su gran momento de la noche cuando se subieron al escenario todos los ganadores de este formato: Rafa Blas (ganador 2012), David Barrull (ganador 2013), Antonio José (ganador 2015), IreneCaruncho (ganadora 2016), AlbaGil (ganadora 2017), AndrésMartín (ganador 2019), KellyIsaiah (ganador 2020), Inés Manzano (ganadora 2021) y JavierCrespo (ganador 2022).

De este modo, 'La Voz: All Stars' se ha despedido líder y lo más visto de la noche con un 14,1% y 1.147.000 espectadores. Ha dejado sin opciones a su rival al distanciarse en 3,7 puntos y logra 4.022.000 espectadores únicos en la noche del viernes. Además, crece con respecto a la semana pasada y concluye líder con una media del 13,9% de share, 1.084.000 espectadores y 4.025.000 espectadores únicos.