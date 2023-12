Jessica Bueno confirma por fin sus sentimientos por Luitingo con un inesperado anuncio

La relación sentimental entre Jessica Bueno y Luitingo ya es una realidad tras ' GH VIP '. Hace poco más de una semana que terminó el reality de Telecinco y la pareja ya ha confirmado su amor a los cuatro vientos. Pese a que durante meses Jessica Bueno negaba sentir algo por el cantante, ha sido en 'De Viernes' donde han hecho un gran anuncio.

Todo ha ocurrido 24 horas después de que Telecinco emitiese el debate final de 'GH VIP', donde la pareja aún negaba sus sentimientos. Sin embargo, confesaban que había ocurrido un beso. "Había que comprobar si el feeling… si éramos amigos nada más o no", explicaba Jessica Bueno en el debate, que se grabó el pasado viernes 22 de diciembre.

De este modo, ya en directo en 'De Viernes', Jessica Bueno confirmaba sus sentimientos sin tapujos: "Sí, estoy enamorada de Luis". La modelo hacía esta declaración ante Beatriz Archidona, despertando los aplausos del público en plató. Además, también confirmaron que habían planeado su futuro juntos.

Y es que uno de los grandes impedimentos de su relación era la distancia, ya que Luitingo vive en Sevilla, mientras que Jessica Bueno lo hace con sus hijos en Bilbao. Sin embargo, el cantante ha confirmado que va a mudarse: "Sin pensarlo. Me voy a Bilbao, a Francia y donde haga falta".

Además, Jessica Bueno y Luitingo han anunciado que pasarán la Nochevieja juntos, también con los hijos de la modelo: "Vamos a juntarnos todos". No obstante, ha confesado que no presentará al cantante como su novio: "El hecho que estemos juntos no significa que ellos perciban que somos pareja. Ellos lo van a conocer como Luis, Luitingo".

"Luis me ha demostrado muchísimo, creo que los dos hemos podido sacar la mejor versión de nosotros mismo ahí dentro. Él me daba mis momentos y mi espacio de poder expresarme, me ha apoyado a valorarme mucho más. Nos hemos reído, nos hemos apoyado, nos hemos defendido, el sentir esa confianza extrema ha sido muy importante", explicaba Jessica Bueno.

Finalmente, la modelo también ha desvelado que tiene el apoyo de los suyos: "A mi familia lo único que le importa es que yo sea feliz. Ellos me conocen y me han visto reírme como nunca me he reído. Los dos somos super familiares y nuestras familias son lo más importante que tenemos".