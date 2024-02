'That's my Jam' salta por sorpresa a La 1 tras no renovar en Movistar Plus+

'That's my Jam', presentado por Arturo Valls, llegó en 2023 a Movistar Plus+ con su primera temporada. Se trata de un gran show de entretenimiento en el que dos parejas de celebrities participan en pruebas y juegos en torno a la música.

Es un programa donde toda/o celebrity tiene que enfrentarse a cantar, sepa o no, sometiéndose a sus karaokes musicales poco convencionales. También, a pruebas de mímica mientras bailan, a juegos de preguntas y respuestas (con pelucas puestas). Y, entrar en una pecera en la que, si cantas mal o tienes mala memoria, te mojas.

Entre los invitados a lo largo de los ocho programas de 'That's My Jam' fueron Paco León, Nathy Peluso, Amaia Romero, Rigoberta Bandini y David Bisbal. También, Luis Zahera, Blanca Paloma, Amaia Salamanca, Edu Soto, Asier Etxeandía y Silvia Abril, entre otros.

De este modo, según ha publicado en exclusiva TeleAudiencias, el formato no ha renovado en Movistar Plus+, pero sí contará con una nueva temporada en TVE. Desde TVienes hemos contactado con RTVE para conocer más detalles sobre la noticia, pero no han querido dar declaraciones.

| Movistar Plus+

Por el momento, se desconoce si Arturo Valls seguirá como presentador o, si el cambio traerá un nuevo conductor. Actualmente, el valenciano no cuenta con un contrato de exclusividad con ninguna cadena. Pero, se encuentra a la espera del estreno de la cuarta temporada de 'Mask Singer' y el '1%' de Atresmedia.

Recordamos que este formato es la adaptación de la americana 'That's my Jam' presentada por Jimmy Fallon. Producida por Universal Television Alternative Studio junto a la productora de Jimmy Fallon, Electric Hot Dog. Su primera temporada en Estados Unidos alcanzó más de 250 millones de visionados en lineal y plataformas digitales.

'That's my Jam España' es la sexta versión internacional del formato. También, se ha adaptado en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Mongolia, entre otros, por NBC Universal Formats.

Ya es el segundo programa de Movistar Plus+ que cambia de cadena inesperadamente. 'Martínez y Hermanos' comunicó su traslado a Cuatro tras no renovar en la cadena privada en el mes de noviembre. Dani Martínez vuelve a Cuatro, la que fue su casa, para dar vida a la cuarta temporada de su formato de entrevistas y humor.