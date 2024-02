Asraf Beno pide perdón entre lágrimas a Isabel Pantoja en 'GH DÚO': 'Me arrepiento'

Asraf Beno se he llevado una gran sorpresa al reencontrarse con Isa Pantoja en la casa de 'GH DÚO', instantes antes de conocer que se convertía en el tercer finalista del reality. Tras menos de dos meses encerrados, el reality de Telecinco está a punto de terminar y los concursantes ya ven la salida a la vuelta de la esquina. Junto a Isa Pantoja, han visto un vídeo en el que Asraf Beno se derrumbaba en el confesionario cuando le preguntaban por su suegra, Isabel Pantoja.

"Mi suegra Isabel Pantoja no se si está orgullosa de mi o no, pero creo que decepcionada no puede estar… Bueno, al final me arrepiento un poco de decir una palabra hace tiempo. Ya pedí disculpas, me arrepiento, no debí decir esa palabra", explicaba Asraf entre lágrimas al super de ‘GH DÚO’.

| Mediaset

Asraf Beno ha abierto de lleno su corazón con respecto a su relación con Isabel Pantoja y ha confesado que le gustaría tener una buena relación. De hecho, la tonadillera ni siquiera acudió a la boda de Isa y Asraf hace unos meses: "Me gustaría que la relación fuese otra, pero bueno, ya está, no depende de mí. Si tuviera que decirle algo sería que lo siento otra vez y que ojalá podamos tener una conversación. Volvería a pedir perdón una y mil veces si hace falta".

Nada más finalizar el vídeo Isa Pantoja se ha mostrado comprensiva con Asraf e incluso le ha recriminado que siga pidiendo perdón a su madre. "Ya has pedido perdón un montón de veces, pero no hace falta que te estés machacando", le decía en directo.

| Mediaset

Durante su visita a la casa de 'GH DÚO', Isa Pi también ha aclarado cuál es su relación actual con el resto de la familia Pantoja y como se siente al respecto. "Yo de verdad que la relación con mi familia es nula, pero no por parte nuestra. Estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado mi madre, pero yo ahora tengo una familia, un hijo y un marido maravillosos y me siento orgullosa", ha asegurado la hija de la tonadillera.

Este 27 de febrero, 'GH DÚO' (13,2% y 925.000) ha batido su récord de audiencia en martes de la temporada. El programa no ha podido contra el fútbol de La 1, pero ha sido líder entre las televisiones comerciales, a 3 puntos de Antena 3 en la franja (10,2%). Además, 'GH DÚO' ha alcanzado los 2,2M de contactos.