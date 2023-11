Telecinco vuelve a dejar a 'Got Talent' sin directos: los motivos

La fase de audiciones de ' Got Talent ' terminó el pasado sábado 11 de noviembre en Telecinco. El talent show, que ha conseguido ser líder de la noche del sábado, ha dado por finalizada su primera fase. Del Teatro Nuevo Apolo de Madrid, donde se realizan las audiciones, 'Got Talent' para a un plató de televisión para contar con actuaciones más espectaculares.

De este modo, como es habitual, ahora es el momento de las esperadas semifinales de 'Got Talent'. Una fase que históricamente se había realizado en directo, al igual que la final, para que el público pueda votar a sus favoritos desde casa. Sin embargo, según ha publicado en exclusiva El Confi TV, Mediaset y Fremantle han grabado toda la temporada, por lo que 'Got Talent' no contará con directos en esta edición.

Según el medio citado, el principal motivo es un problema de agendas. La final se emitirá a mitades de diciembre, por lo que Mediaset y Fremantle consideran que no son las mejores fechas para ofrecer en directo un formato de estas características. Hay que tener en cuenta que se deben desplazar hasta Madrid muchos concursantes, debido a que en cada semifinal hay 14 actuaciones.

| Mediaset

Cabe destacar que no es la primera vez que Telecinco decide grabar todas las entregas y prescindir de los directos. Debido a la pandemia del coronavirus y para evitar contagios que paralizasen la producción, la sexta y séptima edición, emitidas en 2020 y 2021, no contaron con directos. Sin embargo, hace tan solo un año, en la octava temporada, Telecinco decidió volver a recuperar los directos de 'Got Talent', por lo que el público pudo votar a su ganador.

Recordamos, además, que Telecinco ha encargado una gala especial de 'Got Talent' que se emitirá el día de Reyes. El talent show, por lo tanto, se mantendrá en la noche del sábado, e intentará mejorar las audiencias que hace un año consiguió el 'Mediafest Night Fever' (7,8% y 975.000). Todo apunta a que, junto a Santi Millán, se mantendrán en el jurado Risto Mejide, Edurne, Paula Echevarría y Florentino Fernández, pese a que podría haber algún cambio de última hora.

| Mediaset

En cuanto a la presente edición, media un correcto 12,5% de share y 1.112.000 espectadores. Es el único prime time que Telecinco ha conseguido liderar este sábado. Cabe destacar que la competencia del sábado es nula, con 'Password' en Antena 3 rondando el 5% de cuota de pantalla.