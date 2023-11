Matamoros la lía en 'La Resistencia': el incómodo momento que pasa Belén Esteban

Belén Esteban y Kiko Matamoros han sido los grandes protagonistas de 'La Resistencia' de David Broncano este lunes 13 de noviembre. El pasado viernes, Netflix estrenó los tres primeros episodios de '¡Sálvese quién pueda!', el reality protagonizado por ocho colaboradores de ' Sálvame '. Es por ello que los protagonistas están haciendo promoción por la mayoría de medios, como el programa de Movistar Plus+.

"Somos número 1 en España de Netflix", arrancaba Belén Esteban la entrevista. "Nos has traído a dos que nos queremos mucho, pero nos llevamos a matar", definía la reina del pueblo su relación con Kiko Matamoros.

Uno de los temas de la entrevista ha sido su salida de Mediaset . Mientras que Belén Esteban inicialmente pasaba del tema y decidía darle las gracias a La Fábrica de la Tele, Kiko Matamoros no dudaba en soltar la verdad: "Nos echaron", decía. Sin dudarlo, Belén Esteban decía por lo bajo a su compañero: "No digas eso", generando risas en el público, ya que se estaba escuchando todo.

| Movistar Plus+

“Respeto y quiero a Telecinco , llevo a Mediaset en el corazón porque me han dado 24 años de comer, pero que nos echaron es verdad. Que están en todo su derecho porque uno tiene una política que puede hacer lo que entienda que le conviene a su negocio. Te puedes equivocar, pero es una decisión legítima e incluso lógica”, añadía Kiko Matamoros.

Además, los colaboradores le explicaban a David Broncano que se enteraron en directo de la cancelación de 'Sálvame', pero que siguieron dos meses trabajando. "Nos estuvieron dos meses jodiendo", especificaba Belén Esteban, volviendo a despertar las risas del público de 'La Resistencia'.

Mientras que Kiko Matamoros no tenía problemas en hablar de Telecinco , Belén Esteban prefería mantenerse en silencio: "Yo estoy callada, no hablo, estoy muy agradecida". "Vamos a dejar este tema. De este tema no queremos hablar", añadía la colaboradora, diciéndoselo a Broncano.

"Hemos estado muchos años en Telecinco y estamos muy agradecidos. Pero hay etapas que se cierran y ahora estamos felices en otra", concluía Kiko Matamoros el tema de su despido de Telecinco .