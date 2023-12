Telecinco toma una decisión respecto al futuro de Jorge Javier en 'Supervivientes'

El futuro de Jorge Javier Vázquez como presentador de Telecinco ya ha sido decidido por la nueva directiva de Mediaset. El pasado mes de mayo, tras conocerse la cancelación de ' Sálvame ', el catalán desaparecía de las pantallas por motivos médicos. No fue hasta septiembre cuando reaparición con el breve ' Cuentos Chinos ' en el access prime time.

Pese a ser una de las grandes apuestas de la temporada, el programa de Jorge Javier Vázquez fue un fracaso en audiencias. 'Cuentos Chinos' llegó a estar en la quinta posición, por debajo de todas las cadenas generalistas. Ante estos datos insostenibles, Telecinco decidió cancelar el formato tras tan solo tres semanas en emisión.

| Mediaset

Sin embargo, mucho se ha rumoreado sobre el regreso de Jorge Javier Vázquez a Telecinco de cara al próximo año. De hecho, Anabel Pantoja desveló en una entrevista que su vuelta estaba cerca: "Me llegan ciertas informaciones, y creo que él vuelve y vuelve por la puerta grande". Unas declaraciones que hacían pensar que Jorge Javier Vázquez podría ser el presentador de ' Supervivientes ' o 'GH DÚO', que volverá en enero a Telecinco .

Pero nada más lejos de la realidad. Según ha publicado en exclusiva El Televisero, Mediaset no tiene previsto contar con Jorge Javier Vázquez para ninguno de sus programas a corto plazo. Por lo tanto, el catalán no estará en la nueva edición de 'GH DÚO' tras ya haber sido sustituido por Marta Flich en ' GH VIP '.

| Mediaset

Tampoco estará al frente de 'Supervivientes' tras más de una década como presentador estrella. Recordamos que la última edición contó con Carlos Sobera como presentador en su tramo final, después de que Jorge Javier Vázquez abandonase la televisión temporalmente. La próxima edición de 'Supervivientes', además, contará con grandes cambios después de que la producción pase de Bulldog TV a manos de Cuarzo ('La Isla de las Tentaciones').

Pese a no contar con ningún proyecto en Mediaset, Jorge Javier Vázquez tiene contrato hasta 2025, por lo que seguirá formando parte de la cartera de presentadores del grupo hasta entonces. No tienen la misma suerte María Patiño o Nuria Marín que, tras los cambios en 'Socialité', dejarán de formar parte de los presentadores de Telecinco . De hecho, Mediaset no habría contado con ninguno de los tres para la mítica promo navideña de presentadores, que se estrenará en los próximos días.