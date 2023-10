Telecinco premia a Christian Gálvez con un nuevo proyecto, que compartirá con Dulanto

Christian Gálvez vuelve a las pantallas de Telecinco tras la cancelación de '25 Palabras'. Tras nueve meses en emisión, el grupo decidió poner fin al concurso que se emitía en la franja de tarde, para dejarle ese hueco a Ana Rosa Quintana. Christian Gálvez, por lo tanto, se quedaba sin proyecto tras más de dos años encadenando programas en Telecinco y Cuatro.

Por lo tanto, Christian Gálvez es de los pocos presentadores con contrato de cadena de Mediaset, junto a Jorge Javier Vázquez, que no cuentan con proyecto en pantalla. Christian Gálvez sí ha seguido trabajando en su productora, Fénix Media, para sacar adelante un true crime llamado ‘Los Galindos: Toda la verdad’. De este modo, ahora volverá a las pantallas, pero tan solo para dos días muy especiales.

| Mediaset

Según ha publicado en exclusiva Yotele y ha confirmado TVienes, Christian Gálvez se pondrá al frente de las galas de Nochebuena y Nochevieja de Telecinco. No es la primera vez que presenta un especial de este tipo, ya que en 2014 presentó '¡Ya vienen los Reyes!' en la noche del 5 de enero. No obstante, no lo hará solo, ya que compartirá plató junto a Verónica Dulanto ('Cuatro al día'), que repite por segundo año consecutivo.

Este programa musical acoge las actuaciones de conocidos artistas nacionales e internacionales, así como de rostros de talent shows de la cadena. Las grabaciones, en los estudios de Mediaset en Villaviciosa de Odón, arrancarán en los próximos días.

| Mediaset

Recordamos que se trata del tercer año que Telecinco emite estos especiales, que produce Fremantle ('Got Talent'). En 2021 fueron presentados por Lara Álvarez y Joaquín Prat, mientras que en 2022 debutó Verónica Dulanto junto a Jesús Vázquez.

En cuanto a las audiencias, el formato consiguió un 13% de share y 1.343.000 espectadores en la Nochebuena del 2021, subiendo al 14,2% de cuota y 1.225.000 en 2022. En cuanto a la Nochevieja, no funcionó con buenos datos, marcando en 2021 un 11,1% y 1.696.000 televidentes en su primer tramo y un 8,3% y 1.184.000 en el segundo, tras las uvas. En 2022, consiguió un 8,1% de cuota y 1.051.000 de media en Nocheveja.