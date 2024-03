Sethlas y Sagittaria se reencuentran en 'Drag Race': así ha sido su enfrentamiento

A una semana de conocer la ganadora de 'Drag Race: All Stars', atresplayer emitió este domingo 10 de marzo el reencuentro de la edición. Así, este episodio reunió a todas las participantes de la temporada para comentar los momentos más destacables del programa. El conflicto entre Drag Sethlas y Sagittaria volvió a ser protagonista de toda la emisión. No obstante, no logró opacar las coronaciones de Onyx como Miss Look Perdido y Samantha como Miss Simpatía.

Una a una, todas las concursantes comentaron su paso por el concurso y su perspectiva respecto a la final. Además, las reinas explicaron diversos momentos que las convirtieron en protagonistas de algún momento célebre del formato. Por supuesto, el tema estrella fue el conflicto entre Sethlas y Sagittaria.

Dada la actitud de ambas, todo apuntaba a que no alcanzarían un punto común. Tal fue la tensión entre ellas que el programa tuvo que avanzar sin haber solventado la situación. Actualmente, las diferencias continúan en X -anteriormente Twitter- con la participación de Sagittaria y sus defensores y detractores. Por su parte, Drag Sethlas ha desactivado su perfil.

Miss Look Perdido y Miss Simpatía, en manos de las concursantes

| Atresmedia

Finalmente, las reinas expulsadas presentaron su propuesta para el título Miss Look Perdido. Se trata de una categoría libre en la que cada reina ofrece su mejor estilismo. Expulsadas y finalistas votaron por Onyx Unleashed, aunque Pink Chadora también logró varios votos. De este modo, la reina intergaláctica recibió una banda y un premio en metálico de mil euros.

También escogieron a Miss Simpatía, que definida por Supremme Deluxe como "la reina que nunca ha perdido el buen humor". Entre risas, dada la tensión a lo largo de la edición, arrancaron las votaciones. Fueron variadas, pero Samantha Ballantines fue elegida Miss Simpatía por segunda vez consecutiva. La andaluza recibió también una banda y un premio en metálico de tres mil euros.

La final de 'Drag Race: All Stars' se celebrará el próximo domingo 17 de marzo en atresplayer. Por primera vez en la historia del formato -nacional e internacional- el jurado hará drag dentro del programa. Además, el último reto consistirá en una batalla de lipsync en la que participarán Drag Sethlas, Hornella Góngora, Juriji Der Klee y Samantha Ballantines.