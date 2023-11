‘Salvados’ retrata el problema de la vivienda en Ibiza

‘Salvados’ ahonda este domingo 19 de noviembre en el problema de la vivienda en Ibiza. El programa de Gonzo en laSexta se plantea muchos interrogantes: ¿Es Ibiza una isla para turistas o para residentes? ¿Se puede tener una vida normal sin una vivienda digna?. ¿Puede afectar a la prestación de servicios esenciales como el sanitario, la educación o la seguridad esta situación?

Los grandes hoteles, que en verano acogen a miles de turistas, tienen que ofrecer alojamiento a sus propios trabajadores. “Si no, no encuentras trabajadores, no vienen” asegura Juan Alberto, el responsable de un hotel a primera línea de playa. Gonzo visita las habitaciones que comparten esos trabajadores.

| Atresmedia

'Salvados' habla con Sergi, que es músico y profesor del Conservatorio de Ibiza: vive en un hostal porque es lo único que se puede pagar con su sueldo. “Me saldría más barato ir y venir cada día de Mallorca en avión que alquilar un piso”, dice. También con Susana, profesora de baile, que vive en una parte del salón de casa de un amigo, delimitada por cortinas: ha llegado a compartir piso con doce personas.

Gonzo visita también a Carmen, que trabaja como limpiadora en un colegio, José Luis, celador en el hospital y Benji, bombero. Ellos tampoco pueden permitirse una vivienda y han optado por vivir en autocaravana. Más allá de los problemas de espacio o la falta de comodidad, lamentan que alguien les considere un problema: “Se refieren a nosotros como ‘el problema de las autocaravanas’, pero no lo somos; el problema es otro, nosotros somos una solución al problema”, afirma rotundo Benji.

La semana pasada, ‘Salvados’ fue nuevamente lo más visto de la cadena en el fin de semana con 1.065.000 seguidores. Superó los más de 3 millones de espectadores únicos, situándose como la segunda oferta estelar más vista de las privadas en la noche. Consiguió, además, su segunda emisión más vista de la temporada.

El espacio dirigido por Gonzo logró con su entrega titulada ‘Escucha, Junqueras’ su mejor cuota desde octubre de 2022. Con un 7,6%, lideró cómodamente sobre su principal competidor (6,3% en la franja) y de forma absoluta entre los espectadores de 35 a 44 años (10,4%) y en Murcia (13%).