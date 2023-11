¿Quién es Pablo Rouss, miembro del jurado de 'OT 2023'?

La nueva edición de 'Operación Triunfo' vuelve a las pantallas el lunes 20 de noviembre, con Chenoa como presentadora. El querido talent show, que otorga al ganador un premio en metálico de 100.000€, estará disponible en más de 30 países y territorios de Latinoamérica. Una de las novedades de 'OT 2023' es la renovación del jurado, que está formado por la cantante nominada a los Grammy Buika, el productor musical Pablo Rouss y la periodista musical Cris Regatero.

Por lo que respecta a Pablo Rouss, nacido en Navarra, con tan solo 28 años se ha convertido en las figuras más destacadas de la industria musical nacional.

En su Pamplona natal decidió abandonar la carrera de Diseño Gráfico para dedicarse a la producción. Fue entonces cuando, junto a Miguel García, ex guitarrista de ‘Dawn of the Maya’, montó un estudio de grabación. Este proyecto le permitió conocer a Alex Cappa, el que fue su mentor durante 3 años.

| Prime Video

Es uno de los productores y artistas que han contribuido a la Nueva Ola del Pop Urbano Español que estamos viviendo en los últimos años. Gracias a ello, en tan solo 3 años se ha convertido en uno de los productores más importantes a nivel nacional. De hecho, acumula más de 700 millones de reproducciones en Spotify.

Pablo Rouss ha trabajado con artistas como Belén Aguilera - con éxitos como "Camaleón" o "Inteligencia Emocional" -, Lola índigo, Pole, David Bisbal o Enol, entre muchos otros. Recibió dos Latin Grammy’s por su participación en la producción de "Tacones Rojos" de Sebastián Yatra.

Rouss, que también es cantante, presentó su primer disco ‘Ciclos’ el pasado mes de abril. Está compuesto por 17 canciones y las colaboraciones de una veintena de artistas donde aparecen nombres que le han ido acompañando en estos últimos años.

| Prime Video

"Voy a buscar que los artistas me transmitan cosas más allá de su talento vocal. Trabajamos con personas y hay que juzgar también sus personalidades, el conjunto. Los nuevos tiempos nos han impuesto la necesidad de verlo todo perfecto cuando nunca ha sido así", decía Pablo Rouss en la rueda de prensa ante los medios.

De este modo, Buika, Pablo Rouss y Cristina Regatero forman parte del jurado de 'OT 2023'. No obstante, cada semana habrá un cuarto jurado rotatorio, que representará a un cantante latinoamericano.