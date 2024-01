Salma ('OT 2023'): 'Quiero que gane Chiara, es la más completa'

Salma se ha convertido en la cuarta concursante en abandonar la academia de 'OT 2023'. Después de ver sus actuaciones, el público decidió salvar a Álex, el otro nominado. Encima del escenario, Salma apostó esa noche decisiva por 'Cuando zarpa el amor' de Camela y Álex por 'Bailemos' de Dani Fernández.

La gala 5 del programa contó con la cuarta expulsión, un nuevo nómada favorito de la semana y nuevas nominaciones. Esta semana el público deberá votar entre Álex y Paul. Para conocer cómo vivió el momento de la expulsión y su paso por el programa, hablamos con Salma, la cuarta expulsada de 'OT 2023'.

¿Cómo viviste el momento de la expulsión?

Una nominación es difícil porque te ves a punto de salir, y no quieres que se acabe. Aunque sabes que lo que hay fuera también está bien. Además que mi nominación ha sido de dos semanas, que me ha dado tiempo a pasar por muchas fases.

He pasado por momentos muy pesimistas, por otros optimistas. Y justo en la gala me encontraba en un momento muy neutral. No sabía qué pensar.

Así que llegué a ese momento de la expulsión, que en mi cabeza estaban las dos posibilidades estaban al cincuenta por ciento. Entonces al final también te alegras por tu compañero porque todos nos merecemos estar ahí. A Álex le tengo mucho cariño, es un currante y sé que se lo merece como todos.

Y sabemos que no es el fin del mundo, que solo es el fin de ese punto del programa. Y que ahora vienen muchas cosas fuera.

En el momento duele, porque quieres volver a la academia, quieres dormir ahí, despertarte ahí, tener una nueva semana... porque es lo más divertido. Pero somos conscientes de que tenemos que ir saliendo, y de que depende de mis factores que muchas veces no están en nuestra mano.

Puedes hacer una actuación genial o no, o te pueden nominar porque aunque tu lo hayas hecho bien, tus compañeros están en un nivel superior. Así que al final te lo tienes que tomar así, y agradecida por haber podido estar ahí cinco galas.

¿Por qué crees que has sido la expulsada?

Cualquiera de los dos nos merecíamos quedar como cada semana. Porque estábamos ahí luchando, todos hemos pasado un casting y hay muy buen nivel. Estoy muy contenta de la actuación que hice, me fui como me quería ir.

La realidad que se ve fuera y la de dentro es diferente. Yo sé que quién me conoce, empatiza conmigo y que mis compañeros mínimo me tienen aprecio, algunos sé que me quieren. Entonces lo que se ve a fuera no está en nuestra mano y no podemos darle tanta importancia porque no es la realidad.

La realidad es la nuestra, la que vivimos. Si he podido caer mejor o peor, al final es natural. Alguien tiene que caer peor o mejor, al final se nos ve desde una cámara que no es lo mismo que en persona.

Yo estoy segura que a cualquier persona que le ha podido chocar mi actitud, si se toma un café conmigo me cogería hasta cariño. Así que no me lo tomo personal, esto va así. Y tengo una relación muy bonita con mis compañeros, y es lo que me importa.

Si hay 200 positivos son con los que me quedo, y hay muchos, y estoy muy agradecida.

| Prime Video

¿Cómo te afectó el tener acceso a las redes en la salida de Navidad?

La mayoría íbamos con la mentalidad de no ver nada, pero al final es inevitable. En ningún momento tuve un móvil en la mano, pero la familia y los amigos, te dicen y te enseñan, y algo te llevas. Hay partes de esto que a mi me sentaron bien, como el estar más conmigo misma, y partes que son más difíciles de llevar.

Desde fuera ves cosas que no se ven de la misma manera ahí dentro, y te sorprendes. El primer dia nos sentíamos algo condicionados. En decir "que si vamos con esta persona que es mi amiga pero fuera se está viendo de otra manera".

Al final ya no vas con la misma naturalidad. Pero nos duró dos días, porque somos personas súper naturales y tenemos relaciones verdaderas, y hay una piña muy grande. Y a los dos días estábamos tan normales como siempre, y se nos olvidó lo que se piense fuera o lo que no se piense.

Y volvió todo a su cauce. Pero es normal también, todo el mundo sabía algo.

¿Cómo es la relación con tus compañeros?

Es muy bonita. Realmente esto tiene una proyección muy grande, y sales y tienes mil comentarios de todo tipo. Pero la opinión que nos importa y lo que nos vamos a llevar, es la amistad que tenemos.

Y ver que mis compañeros, no uno ni dos, en general, están con la misma conclusión. Y me lo han dicho a mi que me consideran una parte importante de la convivencia, de la casa. Sé que muchos han reído conmigo, y han llorado en la habitación.

Sé que los tendré a todos fuera cuando quiera. Esta mañana mi familia me han pasado algunos videos de ellos poniendo mis cuernos de reno en la mesa, incluso llorando, y con eso es lo que yo me quedo. Que es lo más puro y real, y es lo que me llena.

Y me hace muy feliz ver que me tienen en cuenta tanto.

¿Qué ha significado para ti Violeta en el concurso?

Para mi Violeta ha sido mi pilar fundamental, tengo una relación especial con ella. Ha sido mi apoyo, la que más me ha conocido. La que creo que más sabe leerme.

Tanto ella como Denna, o Chiara, han sido mis manos y mis pies. Y voy a defenderlas a muerte ahora que siguen allí. Me han hecho muy felices allí dentro y sé que lo seremos fuera también.

| Prime Video

¿Cómo han sido para ti las valoraciones del jurado?

El jurado tiene un papel complicado. Una misión difícil que es decirnos cosas a veces agridulces. Es difícil encontrar las palabras que nos sienten bien porque hay veces que fuera hay gente que sufre más que nosotros mismos.

Entonces nosotros tenemos muy buena filosofía con el jurado porque somos conscientes de su papel. Cuando nos dicen algo negativo al nominarnos nos sirve para crecer y corregir como artista. Y ese es el punto de vista desde que lo vemos.

Tienen su manera particular de decir las cosas, pero creo que también es la gracia de ellos. Si lo dijeran igual no tendría gracia. Y yo la verdad que les tengo cariño.

¿Crees que durante el concurso has podido salir de tu zona de confort?

Cuando salí vi que se me categorizaba con el flamenco. Pero lo que yo hago no es flamenco. El flamenco es otra cosa, ni siquiera ha aparecido en el programa.

Tengo un deje flamenco, pero durante el concurso he cantado flamenco funky, copla, por Ed Sheeran... Y creo que ninguna ha tenido un mal resultado. O por lo menos yo no lo considero, ni los profesores me lo han transmitido así.

He bailado, he hecho bachata, armonías.. Y creo que lo he defendido bastante bien. Y me he ido con una versión de "Cuando zarpa el amor" muy arriesgada, muy desnuda, y he mostrado lo que tengo como artista.

Aunque me hubiera gustado quedarme más, porque siento que podría haber cantado mil cosas más. Llevo pidiendo desde la semana uno un tema de Rihanna, incluso Adele. Llevo toda mi vida cantando en inglés.

Si se ha visto más limitada es porque se ha dado así. También se me ha visto con el piano con Chiara y Violeta cantando de todo, incluso en el casting empecé cantando Bruno Mars. Y tampoco creo que sea malo tener algo con más seguridad que el resto.

Está bien ser versátil, pero cuando sales y eres artistas tu no haces de todo, solo haces una cosa. Y obviamente no voy a ser la misma Salma en "A tu vera" que en "Bad Habits".

La meta es hacer bien todo, pero todos tenemos un fuerte. Y yo estoy contenta con lo que he demostrado y con haberme movido en muchísimas peceras.

| Prime Video

¿Cómo viviste el cambio de feedback del público en plató?

La gala es un batiburrillo de emociones, porque estamos una semana aislados. Así que tienes una hora y media para ver que se reacciona y que no. Al principio no le das importancia, pero después poco a poco necesitas saber.

Yo he tenido un par de semanas malas, sobretodo una gala que fue más dura para mi. Porque no habia habido ningún conflicto real en la casa, no sabia que habia pasado. Y me arrepiento de haberle dado más importancia de la que tenia.

La consciencia la tenia tranquila, sabía que no habia pasado nada dentro de la casa. Pero como es el único rato que tienes de feedback afecta.

| Prime Video

¿Quién crees que va a ganar 'OT 2023'?

Yo dije que ganaría Martin, y puede ser que gane. Pero yo ahora mismo, creo y quiero, y estaré ahí para que gane Chiara. Creo que es la más completa.

La conozco de hace dos años, y le veo una evolución tanto personal como artísticamente brutal. Y hemos compartido momentos en su casa, en la calle, allí en la academia. Y ojalá que gane, se lo merecen todos, pero Chiara ganadora.

¿Has podido componer dentro de la academia alguna canción que quieras llegar a publicar?

En la academia he empezado muchos temas, pero no he acabado ninguna. Hice una con Bea y Chiara que me encanta, y me gustaría terminarla, y sacarla las tres si se puede.

También escribí una titulada "Puede ser" que me gusta mucho, pero no será el single. El single quiero que tenga otro toque, pero haré lo posible para que salga. Porque es muy especial para mi, siempre me recordará a esta etapa.

Y quiero trabajar mucho para cuando salga algo, sea algo potente, con sello y esencia, y marque un camino pisando fuerte. Así que a trabajar mucho y espero que guste lo que salga.