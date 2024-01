El enfado de Luitingo por lo que se ha visto de su pasado en televisión tras 'GH VIP'

La fama le está dando cosas buenas a Luitingo, como su relación con Jessica Bueno, pero también malas, ya que está saliendo a la luz su pasado. El cantante acudió junto a la modelo a 'De Viernes' a Telecinco , donde emitieron unos vídeos suyos de cuando era un adolescente. Un contenido que no deja a Luitingo en un buen lugar delante de su nueva novia.

De hecho, recordamos que la pareja acudió a 'De Viernes' para confirmar su relación. Jessica Bueno confirmó sus sentimientos sin tapujos: "Sí, estoy enamorada de Luis", dijo la modelo sin tapujos.

| Mediaset

De este modo, 'De Viernes' emitió un vídeo en el que se le veía en su adolescencia mostrando el culo mientras se tiraba un pedo y eructaba. Además, él mismo se denominaba "el pollatingo de Triana". Mientras se emitía el vídeo, se le notaba visiblemente molesto, haciendo aspamientos a las cámaras.

"Todo el mundo tiene un pasado, Luitingo, no pasa nada. Se cuenta todo, se sabe todo y, a partir de ahí, 'palante' con todo", le decía Beatriz Archidona para tranquilizarle. "Ese vídeo que ha salido primero me ha sentado malamente. Ahí tenía 15 o 16 años y estaba de broma con los niños en mi barrio, sinceramente, no me ha sentado bien ver eso", decía el concursante de 'GH VIP'. "Tienes una voz preciosa, Luitingo, y te lo digo en serio", seguía Archidona intentando tranquilizarle.

| Mediaset

"También me gustaría que se dijera que en el pasado me ofrecieron 'Mujeres y hombre y viceversa' y ' La isla de las tentaciones ', pero me negué. Me he negado siempre a todo", añadía el cantante enfadado. "No nos han llegado las cosas a las que te has negado. Nos llegan las cosas a las que has dicho 'sí' y se ven en la tele", le dejaba claro, por su parte, Santi Acosta. "Bueno, que ya está, muy bien", sentenciaba Luitingo, queriendo pasar del tema.

Por lo tanto, Luitingo deja claro que no le gusta que hablen de su pasado y menos delante de Jessica Bueno, con quien acaba de empezar una bonita relación.