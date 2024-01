Sale a la luz que una conocida actriz de 'La que se avecina' vive en la indigencia

Tras un tiempo alejada de las pantallas, ha salido a la luz que la actriz Mónica Cervera ahora vive en la indigencia. La que fuese protagonista de "Crimen Ferpecto", película por la que fue nominada al Goya como Mejor actriz revelación en 2005, vive en la calle, según ha desvelado Semana. Uno de sus últimos trabajos ha sido en ' La que se avecina ', donde participó como personaje episódico en varias temporadas.

En televisión debutó en 2001 en 'Manos a la obra' de Antena 3 , interpretando a Nicolasa durante 12 episodios. En 2006, Mónica Cervera también participó durante 11 episodios en la serie 'Con dos tacones' de TVE . Finalmente, uno de sus últimos trabajos fue en 'La que se avecina', interpretando a María José, la hermana "fea" de Amador, apareciendo de forma episódica entre 2013 y 2016.

| Mediaset

En la última década también ha trabajado en el teatro con las obras "80 Metros Cúbicos" en 2013 y "La mujer que llegaba a las seis" en 2015. Más allá de la nominación al Premio Goya, el festival de cine de Málaga premió a Mónica Cervera por su papel en "Hongos", uno de sus primeros proyectos en 1999.

De este modo, con 48 años, Mónica Cervera vive en un parque de Málaga, su ciudad natal. En declaraciones a la revista, ha asegurado que ella misma ha elegido "voluntariamente” esta “forma de vida” y pide respeto: “Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir". Pese a que tiene familia en Málaga, ha decidido vivir "pidiendo en uno de los semáforos de la ciudad".

Mónica Cervera ha asegurado que no quiere la ayuda de ninguno de sus compañeros de profesión: "No necesito nada de nadie".

| Mediaset

Además, descarta volver a trabajar en las pantallas: "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca, estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado". Con estas palabras, por lo tanto, descarta tajantemente volver a 'La que se avecina', pese a que siempre ha sido un personaje muy querido por los fans de la serie.