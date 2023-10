Ruptura en los Mozos de Arousa por lo sucedido en el último 'Reacción en Cadena'

Los Mozos de Arousa han vuelto a protagonizar un enfrentamiento en el último 'Reacción en Cadena' de Ion Aramendi. Cuando parecía que la tensión se había desvanecido tras una discusión unos días antes, la complicidad entre los hermanos ha terminado enfadando a Bruno, quién ha visto como no hacían caso de su intuición como casi siempre ganadora. Un programa en el que partían con 119.000 euros de premio acumulado.

Mientras disputaban la última cadena, los Mozos de Arousa se han quedado sin comodines muy rápido y han tenido que jugársela. Bruno estaba convencido de que la palabra que se escondía entre las palabras ‘Camisa’ y ‘Grande’, era "España". Sin embargo, Raúl le ha dicho que él apostaba más por "espalda" y ha querido hacerle caso.

| Mediaset

Como Bruno imaginaba, habían fallado. En la siguiente palabra, Bruno también tenía claro que la palabra que mejor encajaba con "Grande" y "León" era valiente, pero los hermanos no le hacían caso y gastaban otro comodín para terminar diciendo “valle”. “Cómo sea valiente…”, murmuraba Bruno sabiendo que en León no existía ningún valle.

Al comprobar que se habían vuelto a equivocar, los hermanos gallegos se echaban las manos a la cabeza y Bruno expresaba su enfado “yo mañana vengo con otras personas”. Ion Aramendi no quería hacer sangre, pero ha sentido que no le estaban haciendo ni caso al pobre Bruno e incluso, Raúl ha soltado un “espalda lo dijo él, me hizo caso, pero lo dijo él”.

| Mediaset

En el momento de la última palabra, Bruno también clarísimo que la palabra escondida era fortuna. De nuevo, Borjamina no lo veía claro, pero Raúl, consciente de sus dos fallos anteriores, le decía que estaba en lo correcto y que le parecía estupendo que se la jugara sin comprar el eslabón perdido. Finalmente, el joven gallego acertaba y, al menos, consiguieron hacerse con 3700 euros pese a una mala tarde.

Cabe destacar que los Mozos de Arousa ya han concursado en 100 programas de 'Reacción en Cadena'. Llegaron el pasado mes de mayo y llevan desde entonces regalando a la audiencia grandes momentos y cosechando victorias.