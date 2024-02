'La Ruleta de la Suerte' sufre un importante cambio tras una inesperada baja

'La Ruleta de la Suerte' es uno de los programas con más éxito en audiencia de Antena 3 y uno de los más longévos de la televisión. El concurso presentado por Jorge Fernández tiene una gran cantidad de seguidores que, incluso, siguen sus reposiciones hasta los fines de semana, alzándose como lo más visto en su franja.

Joaquín Padilla es el encargado de dar el pistoletazo de inicio al programa, dando la bienvenida a los tres concursantes que pondrán a prueba su suerte girando la conocida ruleta. Sin embargo, en la entrega de este lunes, la dinámica de los primeros minutos ha sorprendido a la audiencia.

Jorge Fernández junto a la azafata y copresentadora Laura Moure, ha aparecido en el centro del plató para dar la bienvenida a los concursantes. Tras ello, el presentador se ha dirigido al cantante. “He mirado para allá arriba y he dicho: joe, Joaquín, vaya pelado te has dado”, expresaba el presentador. Pero, no se estaba dirigiendo a Joaquín Padilla, sino a un nuevo cantante, Jota: "Es la nueva moda", aseguraba el vocalista.

| Atresmedia

El presentador ha explicado que este cambio se debe a algo temporal. Joaquín Padilla estará ausente durante unos días y será Jota quien le sustituya. En las redes sociales, el cambio ha sido muy bien recibido, y han realizado alabanzas a la forma de cantar del nuevo cantante.

Padilla es un compositor, escritor y productor nacido en Madrid que comenzó a formarse a los nueve años y, además, es doctorado en Periodismo. Sus andadas en televisión comenzaron junto al grupo musical Iguana Tango, cuyo tema 'Te perdí' sonó mucho en 'Gran Hermano'. Actualmente, también, forma parte del proyecto musical Entrelazados junto a su mujer Chus Herranz, cantante que fue a Eurovisión junto a Ramón del Castillo (' Operación Triunfo 3).

La incorporación del cantante a 'La Ruleta de la Suerte' se remonta a 2012. Desde entonces, está al frente de la orquesta y canta en las pruebas en las que hay que adivinar canciones. En épocas como la Navidad, es el encargado de abrir el programa cantando. Por ello, es una de las caras más reconocibles del programa.

| Atresmedia

Recordamos que 'La Ruleta de la Suerte' fue el quinto programa más visto del mes de enero al congregar a 1.685.000 espectadores y un 21,6% de share. Ha sumado, además, 45 meses de liderazgo imbatible, este mes a +10,8 puntos de su inmediato competidor, la 2ª mayor distancia histórica. Asimismo, logra más de 3,4 millones de espectadores únicos cada día.