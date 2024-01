Roger Padrós (Benidorm Fest) pudo participar en 'Eufòria': 'No firmaría ese contrato'

Roger Padrós es uno de los aspirantes a convertirse en representante de España en Eurovisión. En tan solo unas semanas, el catalán participará en el Benidorm Fest con su tema "El Temps" para intentar conseguir el pasaporte a Suecia. Sin embargo, en una entrevista, Roger Padrós ha desvelado que pudo haber sido concursante de 'Eufòria', pero que no aceptó las condiciones del programa de TV3.

Roger Padrós siempre ha sido un enamorado de la música, de hecho, había publicado un primer EP en 2019, "Mil Más". Sin embargo, su participación en la séptima edición de 'La Voz' le dio el último empujón para lanzarse a perseguir su sueño. En 2022 presentó su primer álbum, "La Vida és Millor", un trabajo formado por canciones en catalán y castellano.

De este modo, tuvo la oportunida de participar en el exitoso talent show de TV3 : "Estuve a punto de entrar en la primera edición de 'Eufòria', pero dije que no. Me seleccionaron entre los 16 y dije que no firmaría ese contrato y no entré", ha explicado en una entrevista en 'Aquí Catalunya'.

"Diferencias de... Mi situación personal en ese momento no confluía con las cosas que debían firmarse", añadía. "Triquell lo dijo: ellos se están forrando mientras yo no he visto un euro todavía de este programa, ni siquiera de la gira estamos bien pagados...", explicaba Pablo Tallón, presentador de 'Aquí Catalunya'.

"Yo di el paso previo antes de entrar en el programa. Yo me leí el contrato y había cosas que pensé: estoy en un momento que tengo música, tengo ganas de seguir adelante y eso no me encaja ahora", ha explicado Roger Padrós.

Además, también ha confesado que le dolió decir que no a participar en 'Eufòria': "Lloré mucho cuando veo decir que no. En cierto modo tienes la miel en los labios de decir: quizás me hago muy popular y tengo mercado en Cataluña. Pero decidí priorizar mi música, mi arte y no hacerme según qué cosas".

TV3 ya prepara la tercera edición de 'Eufòria'

Cabe destacar que, previsiblemente, TV3 estrenará la esperada tercera temporada de 'Eufòria' el próximo 1 de marzo. El talent show ya ha completado su casting con los 16 aspirantes que competirán para conquistar los corazones del público y del jurado. El anuncio de los participantes se hará durante la primera gala, que promete estar cargada de sorpresas.

Esta nueva etapa de 'Eufòria' experimentará cambios significativos en el formato y en el diseño del plató. El punto más llamativo será la renovación, posiblemente al completo, de los miembros del jurado de 'Eufòria', añadiendo un elemento de incertidumbre a la temporada. Miki Nuñez y Marta Torné, por su parte, continuarán presentando el talent show.