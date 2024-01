Quique Niza hace balance de su actuación en el Benidorm Fest: 'Hicimos mejores pases'

Tras la primera semifinal, Mantra, Lérica, Noan y Quique Niza se han quedado fuera de la competición del Benidorm Fest. Estas cuatro propuestas ya no representarán a España en Eurovisión tras ser los menos votados de la noche. Tan solo unas horas después, los artistas han hecho una valoración sobre su actuación en una rueda de prensa a la que ha asistido TVienes.

"Ha sido un regalo poder abrir esta semifinal y bailar. Esto es un regalo, se vienen muchas canciones y conciertos. Ha sido un aprendizaje muy bonito, hemos trabajado muy fuerte y espero que estéis orgulloso por nuestro paso por el Benidorm Fest", explicaba Juan Carlos Arauzo, miembro de Lérica.

"Nuestro premio es estar aquí, haber aprendido tanto, haberlo pasado tan bien en el escenario. Nuestra sensación fue buenísima y eso es lo que nos llevamos. Lo hemos dado todo y lo hemos pasado super bien", añadía Tony Mateo, el otro miembro de Lérica.

| RTVE

Por su parte, Noan se mostraba "contento y emocionado" pese a haber quedado en el sexto puesto: "Solo salir del escenario me puse a llorar, ya había soltado toda esa emoción. Miraba las caras de la gente, ya no pensaba en las cámaras, y eso fue un momento muy mágico que me voy a llevar siempre a casa. He recibido muchos mensajes de gente que me ha descubierto gracias al Benidorm Fest y estoy muy agradecido".

En cuanto a Mantra, que fueron los favoritos del público, estuvieron "tranquilos" durante su actuación: "Llevábamos tantos meses ensayando que estuvimos muy felices. Cuando terminamos de cantar nos miramos y nos habíamos sentido genial. En el ensayo sentíamos la anergía, pero con toda la gente ahí fue brutal. Disfrutamos muchísimo entre nosotros y con el público", explicaban los tres integrantes.

| RTVE

"No entendemos bien el proceso de los puntos, no es tan fácil. Nuestro balance es positivo. Cualquier artista lo que valoramos es que nos escuche la gente y que nos vote. Sabíamos que había gente porque sacamos el disco hace nada y ha ido muy bien, pero estamos contentos pese no haber pasado", añadían sobre las votaciones.

Finalmente, el menos votado fue Quique Niza: "Por la noche estaba emocionado porque era una canción cuyo objetivo era emocionaar. Era un tema con mensaje y con una puesta en escena arriesgada. Hicimos mejores pases de lo que salió anoche y es lo que me tiene la espina clavada, pero somos humanos y tenemos mejores y peores días. Ayer no era el día de estar de diez, pero se estuvo y salió. Esto nos va a abrir muchísimas puertas, esto es solo un primer paso, una puerta enorme".