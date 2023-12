¿Quién es María Verdoy, la nueva presentadora de 'Socialité sustituta de María Patiño?

María Patiño ya tiene sustituta oficial en 'Socialité' tras el cambio de productora: María Verdoy. Tras muchos rumores, Telecinco ya ha oficializado que la periodista se pondrá al frente de un renovado programa a partir del 6 de enero. Verdoy asume un nuevo reto tras haberse puesto al frente de ' Fiesta ' este verano y de las dos temporadas de 'Rediséñame'.

De este modo, este sábado 23 de diciembre, María Verdoy se despidió de 'Fiesta'. "La conocí hace unos añitos, en 'Viva la vida', donde establecimos una relación muy bonita, mi niña", explicaba en la despedida Emma García. "Hemos pasado por todo tú y yo, Emma", reconocía Verdoy.

"Se acaba una etapa, mi querida María, una etapa muy bonita. Hemos compartido momentos que me los quedo aquí[se señala el corazón], pero empieza otra que es maravillosa, que te lo mereces. Estoy feliz por ti. Quiero que lo cuentes tú", añadía Emma García.

Por su parte, María Verdoy no podía articular palabra por las lágrimas, pero se despedía "de un equipo increíble": "Y despidiéndome de ti, Emma. El mundo sabe que eres una increíble profesional, pero no sabe lo generosa que eres. Me has dado tanto", añadía. "Desde el Día de Reyes, tendré un regalo muy bonito, que es presentar 'Socialité', un programa del que me declaro fan. Siempre lo he sido", explicaba la periodista a la audiencia.

¿Quién es María Verdoy?

María Verdoy estudió periodismo en la Universidad de Valencia, su ciudad natal. Su trayectoria empezó en Canal Nou, antes de ser redactora de ‘Cazamariposas’ junto a Nuria Marín o Germán González. No obstante, empezó a hacerse conocida gracias a su trabajo en 'Viva la vida', donde era una de las redactoras habituales en el plató de Emma García.

Tras la cancelación del formato, María Verdoy se incorporó al equipo de Unicorn Content ('El Programa de Ana Rosa'). Su primer trabajo en esta productora fue como presentadora de 'Ya es mediodía Fresh' en el verano de 2022. Además, posteriormente se incorporó al equipo de ' Fiesta ', recuperando el papel que desempeñaba en el anterior programa de fin de semana, llegando a copresentar con Frank Blanco este verano.

Además, también ha presentado 'Rediséñame'. Se trata de un branded content de Vinted, que emitió su primera temporada en Divinity y la segunda en Cuatro.

A nivel personal, María Verdoy es una apasionada de la música. De hecho, participó en ' Sálvame Mediafest' junto a Germán González, convirtiéndose en una de las ganadoras. Además, también toca la guitarra. Otra de sus pasiones es el doblaje y las imitaciones, algo que ha demostrado en televisión, imitando a Shakira, por ejemplo.

Asimismo, María Verdoy pasó por el altar con el hombre de su vida más de cinco años. Conoció a Vicente Tronchoni, que también es periodista, mientras estudiaban la carrera gracias a una amiga en común. Allá por 2007 vivieron una corta historia de amor que llegó a su fin porque él se marcha de Erasmus, pero estuvieron separados durante diez años, hasta el que el destino les hizo cruzarse nuevamente. María dejaba Madrid para marcharse a trabajar a Barcelona, y la persona que se quedaba con su piso, era ni más ni menos, que Vicente