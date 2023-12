Emma García paraliza 'Fiesta' para mandar un mensaje a María Patiño tras ser despedida

Emma García ha sido la única presentadora de Telecinco que ha mandado un mensaje de ánimos a María Patiño tras ser despedida. Este lunes 25 de diciembre será el último día de la periodista al frente de 'Socialité', mientras que Nuria Marín presentará la última semana de La Fábrica de la Tele. A partir del próximo sábado 6 de enero, será la periodista María Verdoy quien coja las riendas del programa.

De este modo, este 23 de diciembre, María Verdoy se ha despedido de ' Fiesta ', programa en el que trabaja acompañando a Emma García. "Desde el Día de Reyes, tendré un regalo muy bonito, que es presentar 'Socialité', un programa del que me declaro fan. Siempre lo he sido", decía la periodista.

| Mediaset

Ha sido entonces cuando Emma García ha aprovechado para mandar un mensaje a las actuales presentadoras de 'Socialité'. "Quiero mandar un beso muy fuerte a nuestra querida María Patiño, que también termina una etapa muy bonita para ella y se abrirán nuevas puertas y nuevos caminos. Es muy buena profesional. María Patiño y Nuria Marín, muy buenas profesionales y muy buenas compañeras", decía Emma García.

Por lo tanto, Emma García se convierte en la única presentadora de Telecinco que ha mandado un mensaje a las presentadoras de 'Socialité', que han sido despedidas por la nueva directiva. A partir del 6 de enero, el programa pasará a manos de Fénix Media Audiovisual, la productora de Christian Gálvez. Se trata de una empresa participada por Mediaset que se creó en 2020, pocos días antes de la pandemia, liderada por Rafa Guardiola, Olga Flórez y el presentador.

| Mediaset

Cabe destacar que María Patiño ha asegurado tener nuevos proyectos tras su salida de Telecinco : "Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo". De hecho, aparecerá en la segunda parte de '¡Sálvese quién pueda!', que llegará en enero a Netflix .

En cuanto a Nuria Marín, cuenta con varios proyectos en televisión de la mano de TV3, la cadena autonómica catalana. Inicialmente se incorporó con éxito como colaboradora de 'Està Passant' con una sección semanal. Además, también ha grabado 'Love Cost', un nuevo daiting show de 3Cat en el que ejerce como presentadora.