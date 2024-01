¿Quién es José Manuel Pinto, concursante de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco?

'Bailando con las Estrellas' vuelve este sábado 13 de enero al prime time Telecinco. 13 celebrities se lanzan a mostrar su habilidad para la danza en este formato presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Entre estos los famosos se encuentra el futbolista José Manuel Pinto.

En 'Bailando con las Estrellas', cada celebrity formará pareja con un maestro bailarín, que será el responsable de formar a su pupilo en las diferentes disciplinas de baile. Durante el directo y ante la mirada del jurado, cada pareja de baile realizará su exhibición y recibirá una valoración y una puntuación de cada miembro del jurado. A su vez, el público podrá votar a su favorito desde casa a través de la app de Mitele.

Con la media de estas puntuaciones se configurará un ranking y las dos parejas que se encuentren en peor posición deberán volver a bailar. Concluidas las actuaciones, será exclusivamente el jurado el que decida la pareja que se salva y, por consiguiente la que es eliminada.

| Mediaset

En cuanto a los concursantes, son el futbolista Miguel Torres; la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada; el estilista Josie; y el actor Adrián Lastra. También la hermana de Mario Casas, Sheila Casas; la cantante Mala Rodríguez; el exportero de fútbol José Manuel Pinto, la diseñadora Elena Tablada. Así como Bruno el ‘Mozo de Arousa’; la cantante María Isabel; el influencer Jonan Wiergo; la modelo Athenea Pérez; y la actriz Carlota Boza.

¿Quién es José Manuel Pinto?

| Mediaset

José Manuel Pinto empezó a jugar en 1994 en el Real Betis y se mantuvo en activo en el fútbol hasta el año 2014. Tras su paso por el equipo andaluz, pasó al Celta de Vigo, donde estuvo entre 1998 y 2008. De hecho, llegó a formar parte de la plantilla del Barça, equipo en el que jugó hasta 2014.

A lo largo de su trayectoria en el equipo azulgrana, el guardameta luchó por algunos de los títulos nacionales más importantes, como la Copa del Rey o la Supercopa de España. Una trayectoria futbolística que se terminó hace una década.

Después de su etapa como futbolista, José Manuel Pinto se estrenó como productor y compositor musical. Ha trabajado con artistas de fama internacional como CNCO y Orishas, o artistas españoles de la talla de Chenoa o Ruth Lorenzo.

"No tengo experiencia en el mundo del baile. Para mí es un reto y me motiva porque me encantará aprender muchísimo de todos esos estilos de baile", asegura en su vídeo de presentación. "Todos los deportistas de élite tenemos esa faceta de velocidad, coordinación, agilidad y concentración", explica José Manuel Pinto.