La queja de Sandra Barneda en Telecinco que señala directamente a Ana Rosa

Sandra Barneda lleva un tiempo haciendo una queja en voz alta que por el momento no escuchan los directivos de Mediaset. La presentadora está al frente de la sobremesa todos los días, después de que Telecinco redujese la emisión de 'Así es la vida' por la llegada de ' TardeAR '. Es por ello que los colaboradores del programa tienen poco tiempo para comentar todos los temas.

De este modo, en más de una ocasión, Sandra Barneda ha pedido tener más minutos, como una vez con un tema de Rafael Amargo: "Son muchas cosas que comentaríamos de las declaraciones del abogado. No vamos a comentar nada más porque nos tenemos que ir. Es un programa muy comprimido", decía a principios de noviembre.

| Mediaset

Ahora, Sandra Barneda ha hecho la misma crítica, mientras hablaban de la entrevista que va a conceder Isa P a 'De Viernes'. "Me dicen en el momento que está Isabel Pantoja madre ya era lo que le faltaba, van a acabar con ella", comentaba José Antonio Avilés. Era entonces cuando todos los colaboradores querían aportar sobre el tema, pero no había tiempo para que hablasen todos ellos.

"Es que os pasáis, tenéis tanta prisa por hablar y no nos dejáis digerir la información. No vayáis con prisa, sabemos que es corto el programa, pero intentamos contar bien las cosas", decía Sandra Barneda, dejando claro que tienen pocos minutos. "Pasáis muy rápido y no podemos asimilarlo", añadía César Muñoz.

| Mediaset

Por lo tanto, Sandra Barneda ha dejado claro que le gustaría contar con más minutos, ya que ahora apenas dura más de una hora. 'TardeAR', en cambio, se ha quedado toda la franja de la tarde, de 17h a 20h, que antes ocupaba en gran parte 'Así es la vida'.

Recordamos que, en noviembre, ‘Así es la vida’ (9% y 863.000) ha anotado su mes más visto. ‘TardeAR’ (9,9% y 865.000) sigue mal, pero también alcanza su mejor marca mensual en número de espectadores. No puede, en cambio, contra ' Y ahora Sonsoles ' que lidera sin problemas su franja de emisión desde Antnea 3.