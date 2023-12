Un protagonista de 'La que se avecina' anuncia su marcha en la temporada 14

'La que se avecina' ha perdido a uno de sus protagonistas en el final del capítulo 5 de la temporada 14. Prime Video sigue estrenando nuevos capítulos de la comedia de Telecinco, que sigue las aventuras de los vecinos de Contubernio 49. Este nuevo capítulo ha vivido el regreso de los hijos de los Cuquis, la falsa muerte de la marquesa frente a Antonio Recio y el adiós de uno de sus protagonistas.

De este modo, una de las tramas principales del capítulo de 'La que se avecina' ha sido la guerra de Fermín Trujillo (Fernando Tejero) con Martín (Raúl Peña). Y es que el nuevo vecino se ha incorporado a la cafebrería como chef, haciendo unas tostas que están gustando a todo el público. Sin embargo, Fermín ha decidido boicotear los platos al saber que el punto débil de Martín son las malas críticas en redes sociales.

| Prime Video

Es por ello que, con la ayuda de Menchu (Loles León) y Fina (Petra Martínez) boicotean a Martín, que se vuelve loco. El plan de Fermín es que el chef abandone el negocio, pero no sabe es que Bruno (Luis Merlo) quiere montar un restaurante con el nuevo. Cuando se entera, decide parar el boicot, pero las rencillas entre los dos hace estallar a Bruno.

"¿Qué hacéis peleándoos delante de todo el mundo? Iros al almacén", dice Bruno a sus dos trabajadores en una reunión. "Eso este, que parece un mierdecilla, pero lleva un hooligan dentro", responde Fermín. "Dijo a las viejas que nos pusiera malas reseñas, nos ha bajado la media", responde Martín.

| Prime Video

"No encajáis, pero no pasa nada, cuando tú y yo montemos el restaurante", dice Bruno, intentando acabar con los conflictos. "No, no, déjate de restaurantes, me he dado cuenta de que no puedo con la presión. Y ahora con la niña tengo que conciliar, que nos hemos quedado sin canguro", le responde Martín, dejando roto a Bruno: "¿Me vas a dejar tirado?".

Sin embargo, Martín da la sorpresa con su respuesta: "Para nada, estoy dispuesto a seguir en la cafebrería, siempre que se vaya Fermín". "Bruno, cocineros hay muchos, pero amigos con los que puedas confiar en un negocio cuantos tienes?", responde con preocupación el personaje de Fernando Tejero. "O se va él o me voy yo", sentencia Martín.

"Tengo una idea mejor, el que se va soy yo", sorprende Bruno, levantándose mientras se va a la habitación para hacer las maletas. "A las Maldivas, que necesito unas vacaciones. Me voy solo, organizaos como podáis, como si quemáis el local, cobraré el seguro y me lo gastaré en mojitos", sentencia, mientras echa a sus dos trabajadores de la habitación.

| Prime Video

"Vamos a hacer las paces, estamos condenados a entendernos, como las azúcar moreno", concluye Fermín la escena con Martín. Por lo tanto, Bruno anuncia su marcha por sorpresa de 'La que se avecina', pero se desconoce si es temporal o algo definitivo.