Primeras palabras de Nebulossa tras ganar el Benidorm Fest: 'Me he sentido súper zorra

España ya tiene representante para Eurovisión 2024. Tras una intensa batalla en la que todo apuntaba que Jorge González o st. Pedro se podrían hacer ganadores, Nebulossa se ha alzado por sorpresa con el micfrófono de bronce. El grupo viajará a Malmö para representar a España en Eurovisión.

Nebulossa y su "Zorra" cuentan con una escenografía que recuerda a un club con lámparas de flecos y sofá de terciopelo. Los eurofans, entregados al espectáculo, no han dejado de corear la canción, incluso antes de empezar mientras que Mary Bas y Mark Dasousa salían al escenario.

| RTVE

Nebulossa ha recibido un total de 156 puntos: 86 votos del jurado (segundos) 30 del demoscópico (terceros) y 40 del televoto (primero). Recordamos que el sistema de votación del Benidorm Fest 2023 ha sido igual que en las dos primeras ediciones y en las semifinales. 50% del peso para el jurado profesional y 50% para el público, dividido a partes iguales entre televoto y jurado demoscópico.

De este modo, tras la final del Benidorm Fest, Nebulossa ha dado las primeras declaraciones ante los medios: "Estoy en un maravilloso momento. Estoy en shock aún. Cualquiera de los compañeros era merecedor de esto", decía María tras la victoria.

"Es una experiencia tremenda. Con los votos no dábamos crédito. Pensábamos que iba jorge o St Pedro, que nuestra propuesta ni era capaz de llegar ahí", añadía Marc, que no se podía creer lo que ha pasado. De hecho, él no supo que se presentaban, ya que fue María la que envió la propuesta a RTVE.

| RTVE

"Llevar este mensaje a Europa es muy importante, por toda la gente de aquí, pero es mundial. Todas necesitamos estar en igualdad de condiciones y que no haya más marginación en cualquier sector o universo", volvía a decir María, que añadía que se había sentido "súper zorra".

En cuanto a las posibilidades de que no puedan utilizar la palabra "Zorra" por ser un insulto, lo han negado: "Es un animal, hemos reinventado la palabra, ya no es bitch, es fox. Creo que se va a entender el mensaje", explicaba Marc.