Malas intenciones en el capítulo de 'Pecado Original' del lunes 19 de febrero

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este lunes 19 de febrero. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

La empleada de Çağatay se quedó de piedra al ver a Yildiz y a su bebé en casa de su jefe. No pudo evitar llamar a una de sus compañeras, que trabaja en casa de la madre de su jefe, para informarle de la situación.

En el capítulo de 'Pecado Original' este lunes 19 de febrero, Mert solo piensa en conseguir las acciones de Zehra, pero ella no conoce sus malas intenciones.

Por su parte, Yildiz no para de buscar la manera de conquistar a Çagatay. Los dos dan un paseo juntos para hablar de su vida. Çagatay confiesa que no tiene trato con su padre desde hace años. Además, Yildiz va a conocer a Hasan, el nuevo socio del holding. Está preocupada por si la situación de su hijo va a cambiar con la fusión. Él la tranquiliza asegurando que no le faltará de nada a Halitcan.

Por otro lado, Hasan es también el padre de Çagatay, y su madre, Feride, cree que Yildiz es la amante de Hasan.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie ‘Amar es para siempre’ a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h. Además, la tarde termina con el programa de actualidad y crónica social ' Y ahora Sonsoles ' a las 18h, y ‘Pasapalabra’ a las 20h.