'Espejo Público' despide por sorpresa a Gloria Camila como colaboradora

Malas noticias para Gloria Camila, que ha sido despedida de 'Espejo Público', el programa matinal que presenta Susanna Griso en Antena 3. El pasado mes de septiembre, la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano se incorporó al espacio de Antena 3 para intentar mejorar sus audiencias. Lo hizo tras un tiempo alejada de la televisión tras colaborar en 'Ya son las ocho' o 'Ya es verano' y participar en 'Pesadilla en el Paraíso', todo en Telecinco .

Gloria Camila, por lo tanto, fue uno de los fichajes de 'Espejo Público' tras la cancelación de ' Sálvame '. El formato fichó a Albert Díaz Cabezón, exdirector del programa de Telecinco , para dirigir la sección de crónica social. Fue entonces cuando llegaron a 'Espejo Público' como Gema López, Laura Fa, Pilar Vidal, Alonso Caparrós o Sofía Cristo.

| Atresmedia

"Estoy dispuesta a hablar cualquier tema, no he vetado nada y estoy dispuesta a que me conozcáis bien", decía Gloria Camila en su primer día en 'Espejo Público'. De hecho, su fichaje fue aún más destacado teniendo en cuenta que era uno de los nombres vetados por Mediaset . El código ético prohibía hablar de la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano en los programas.

Sin embargo, menos de cinco meses después de su fichaje, Gloria Camila habría finalizado su etapa como colaboradora de 'Espejo Público'. Según ha publicado Algo Pasa TV, la dirección del programa de Susanna Griso ha decidido no renovar el contrato de Gloria Camila. Todo esto llega justo en plena polémica José Fernando, que habría iniciado una nueva relación sentimental.

Por lo tanto, Gloria Camila se vuelve a alejar de la televisión una vez más. Su siguiente paso podría saltar a La 1 , que ha vuelto a apostar por el corazón en formatos como 'Mañaneros' o 'D Corazón'. De hecho, ya formó parte de TVE , pero no colaboradora, sino como actriz de 'Dos Vidas'.

| Atresmedia

Recordamos que 'Espejo Público' (12,4% y 342.000) ha arrancado el año mejorando su seguimiento respecto a diciembre, ya que siguen el programa casi 2,3 millones de espectadores únicos. De 8:55 a 11:00 horas sube al 13,1% y supera a su rival directo por 6º mes consecutivo. En competencia con su adversario hasta las 10:30 horas, también se sitúa por delante (13,5% vs 12%), +1,5 puntos.