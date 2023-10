Halit, contra Ender en el capítulo de 'Pecado Original' del viernes 13 de octubre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este viernes 13 de octubre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que 'Pecado Original' también está disponible por adelantado en atresplayer.

En el capítulo de 'Pecado Original' este viernes 13 de octubre, tras hablar con Nadir, Yildiz consigue hacerse con la foto y el móvil de Halit. Para ello ha tenido que utilizar a Ender. Lo que Nadir desconoce es que Yildiz guarda en su móvil la ansiada foto.

Halit no encuentra la foto y se desespera. Al saber que Ender ha estado en la mansión va a su casa como loco para culparla de lo sucedido y asegura que no va a tener piedad con ella. Ender pregunta a Nadir si Yildiz le ha ayudado y él la protege, pero Ender no le cree.

Yigit sigue sin poder olvidar a Lila y por eso no pudo evitar ponerse celoso cuando la vio hablar con otro chico en una discoteca. El joven se emborracha, por lo que Lila no puede dejar que conduzca hasta casa porque podía tener un accidente y lo lleva ella misma. A la mañana siguiente, Halit se da cuenta de que su hija no ha dormido en casa y envía a unos matones a casa de Yigit para separarlos y darle un escarmiento.

Posteriormente, Nadir lleva a Yigit a su casino. Quiere que se enganche al juego y poder utilizar esa baza en el futuro contra Ender si las cosas se ponen mal.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

