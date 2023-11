Yildiz descubre la verdad en el capítulo de 'Pecado Original' de jueves 9 de noviembre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este jueves 9 noviembre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que 'Pecado Original' también está disponible por adelantado en atresplayer.

En el capítulo de 'Pecado Original' este jueves 9 de noviembre, después de enterarse de que Yildiz estaba organizando una fiesta de cumpleaños, Leyla se presentó en el despacho de Halit decirle que no estaba dispuesta a seguir con su aventura. Una vez allí, Halit se ha atragantado con la espina de un pescado y ha aprovechado para cargar contra ella: “¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Te ríes de tu marido?”. El empresario le dice a su mujer que está harto de ella y le recrimina que no le tiene ningún tipo de respeto.

| Atresmedia

Por su parte, Ender y Caner descubren la infidelidad de Halit. Sin embargo, la madre de Erim no ha sido capaz de contárselo a Yildiz. Mientras oía cómo hablaba de su marido y de su recién nacido bebé, Ender no paraba de pensar que estaba rompiendo una familia.

Quien si lo hará es Zerrin: tras la conversación, Yildiz, muy nerviosa y decepcionada, persigue a su marido y ve su encuentro con Leyla. Yildiz corre a la mansión a recoger a su bebé y hacer las maletas. Halit la persigue y asegura que no ha hecho nada, pero ella no le cree y jura que no le perdonará nunca.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

| Atresmedia

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie ‘Amar es para siempre’ a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h. Además, la tarde termina con el programa de actualidad y crónica social 'Y ahora Sonsoles' a las 18h, y ‘Pasapalabra’ a las 20h.