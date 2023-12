Halit sigue hundido en el capítulo de 'Pecado Original' este jueves 7 de diciembre

'Pecado Original’ continua en las tardes de Antena 3 con un nuevo capítulo este jueves 7 de diciembre. Los espectadores tienen, de lunes a viernes, una nueva cita con esta aclamada ficción, calificada como “rompe récords” por los medios turcos. Recordamos, además, que ' Pecado Original ' también está disponible por adelantado en atresplayer .

En el capítulo de 'Pecado Original' este jueves 7 de diciembre, la situación de Halit es cada vez peor, ya no tiene dinero para afrontar los gastos básicos de su familia. De hecho, después de la fiesta de Halit Can, el propio bebé se pone enfermo y Yildiz decide llevarlo al hospital para que lo chequeen. Halit va a hacer frente a la consulta médica y al intentar pagar, no le funcionan ninguna de sus tarjetas: no tiene dinero en ninguna.

| Atresmedia

Con tan mala suerte, que allí había dos paparazzi de prensa rosa y comienzan a grabarle. ¿Publicarán el vídeo¿ ¿Verá todo el mundo como el gran Halit Argun está completamente arruinado?

Sahika ofrece a Halit un puesto como su asistente en el holding, pero él, muy enfadado, rechaza el trabajo. Además, Sahika pide a su hermano que sea su abogado. Kaya aparece junto a Ender para trabajar juntos, algo que no gusta a Sahika. Por su parte, Yigit se pone a trabajar en la misma cafetería que Lila para apoyarla y estar a su lado.

Así es la telenovela turca 'Pecado Original'

| Atresmedia

Considerada un “clásico de culto” en Turquía, su país de origen y donde también ha arrasado en audiencias. ‘Pecado Original’ supera los 200 millones de seguidores en todo el mundo. Ha aterrizado en Estados Unidos, México, Grecia, Chile, Vietnam, Angola o Mozambique, entre los más de 70 países a los que ha llegado.

Antena 3 ofrece a sus espectadores unas tardes muy variadas en la televisión, que empieza con la serie ‘Amar es para siempre’ a las 15:45h. Posteriormente, emite la serie turca 'Pecado Original' a las 17:00h. Además, la tarde termina con el programa de actualidad y crónica social ' Y ahora Sonsoles ' a las 18h, y ‘Pasapalabra’ a las 20h.