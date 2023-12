'OT 2023' engaña a 80.000 personas con su inocentada sobre Alejandro Sanz

Hoy es 28 de diciembre y los concursantes de 'OT 2023' no se han librado de caer en una inocentada de la organización. Una inocentada en la que también han caído la mayoría de espectadores, que esperaban la visita de Alejandro Sanz a la academia. Más de 80.000 usuarios estuvieron pendientes a las 15h del directo de 'OT 2023' para confirmar si todo era verdad o formaba parte del día de los Inocentes.

De este modo, todo empezó durante la tarde del miércoles 27 de diciembre, cuando Noemí Galera pidió a los concursantes que ordenasen la academia porque iban a recibir una gran visita. Era entonces cuando, en secreto, les decía a algunos participantes que el invitado especial iba a ser Alejandro Sanz. Todos quedaron sorprendidos y con ganas de recibir al cantante, que no ha visitado la academia en las últimas cuatro ediciones.

| Prime Video

Por lo tanto, a las 15h de este 28 de diciembre, todos los concursantes estaban con sus mejores galas en el sofá esperando la entrada de Alejandro Sanz. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que de golpe les sorprendía un mensaje en pantalla: "¡Inocentes, inocentes! Noemí os agradece que hayáis ordenado un poco la Academia. Por cierto, Alejandro Sanz no viene".

Todos los concursantes de 'OT 2023' se quedaban con la boca abierta y esperaban ansiosos a Noemí Galera: "Ha sido la única manera de que estuviera todo ordenado. Hoy es 28 de diciembre, es el día de los Santos Inocentes. Pero que sepáis que Alejandro Sanz ha puesto un tweet y ha dicho que en 10 minutos venía", les decía la directora de la academia.

| Prime Video

"Al ideólogo de la idea: ¿en qué momento se juega con eso?", decía Álex Márquez, totalmente sorprendido por lo ocurrido. La mayoría de concursantes no sabían qué día es hoy, por lo que no se esperaban la inocentada del programa. No obstante, Noemí Galera ha aprovechado para invitar a Alejandro Sanz a que de verdad acuda a 'OT 2023' antes de que acabe la edición el próximo febrero.