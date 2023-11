El nuevo proyecto de Miki Núñez: se estrena como actor en TV3

Miki Núñez suma un nuevo proyecto en TV3 , la cadena autonómica catalana. Tras su gran éxito como presentador de 'Eufòria', que ya prepara su tercera temporada, el cantante ahora asume un nuevo reto como actor de la serie juvenil 'Jo mai mai'. Con ocho episodios producidos por Abacus, esta serie toma de referente "Go!azen", emitida con gran éxito en ETB1.

Ambientada en unas colonias de verano, 'Jo mai mai' tiene la música en catalán como uno de sus elementos protagonistas. Claudia Riera, conocida por su papel en la serie 'Les de l'hoquei', también será una de las protagonistas de 'Jo mai mai'.

| 3Cat

"Me conocéis como cantante y presentador, pero ahora me uno a 'Jo mai mai', esta maravillosa serie. Es mi primera aparición en ficción, pese a que he hecho teatro y he estudiado interpretación durante diez años. He hecho teatro profesional y musical, y ahora, tras haber pasado unas pruebas y unos castings, me han cogido aquí", dice Miki en su presentación.

"Tengo muchísimas ganas de que conozcáis a David, mi personaje, que creo que os caerá muy bien. A lo mejor hay gente que me odiará un poco, pero en general caeré bien. Tengo muchas ganas de que lo descubráis, veáis la serie y podamos compartir mil historias juntos", añade el cantante.

De este modo, Miki Núñez suma un nuevo proyecto en TV3 tras ser presentador de las dos primeras temporadas de 'Eufòria'. Este año, además, repite como presentador de las Campanadas y lo hará acompañado de Laura Escanes.

Así es la serie 'Jo mai mai'

'Jo mai mai' pretende conectar con el público adolescente y joven. Sin embargo, también quiere ser un retorno nostálgico al pasado para las generaciones de adultos que crecieron con el boom del rock catalán. El objetivo es conseguir reunir a toda la familia ante la pantalla y por eso sonarán las mejores canciones de la música en catalán versionadas y coreografiadas en clave actual.

| 3Cat

Esta ficción abordará las primeras veces que marcan la vida, pero también quiere reflejar el choque generacional entre padres e hijos. Es una producción que explora aquellos sentimientos universales que afectan a todas las edades: el miedo, la alegría y la sorpresa que provocan los cambios. 'Jo mai mai' también potenciará las emociones, la diversión, las historias de amor y amistad a través de la música en catalán que ha sido referente durante las últimas décadas.

Además, la producción cuenta con un reparto formado principalmente por actores y actrices jóvenes. El reparto juvenil está formado por Jan Buxaderas, Berta Rabascall, Imén Akandouch, Maria Morera, Joel Cojal, Biel Rossell, Aleix Otem y Zoe Arnao.