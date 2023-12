Netflix lanza el tráiler de 'No me llame Ternera': Évole entrevista a un etarra

Netflix ha lanzado el tráiler del documental 'No me llame Ternera', que inauguró la sección Made in Spain en la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Se trata de una tensa y exhaustiva conversación con Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera. La película ha permitido a una víctima del conflicto resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.

Producida por Producciones del Barrio y dirigida por Jordi Évole y Màrius Sánchez, 'No me llame Ternera' se estrenará en Netflix el 15 de diciembre. Por esta película, que dura 1 hora 40 minutos, Évole ha sido reconocido en la categoría de libertad de expresión de los Premios Periodismo Vasco. Un galardón que concede la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas.

No me llame Ternera | Tráiler Oficial | Netflix España

Recordamos que Producciones del Barrio es una productora catalana de contenidos audiovisuales especializada en el género documental. La factoría es la responsable de exitosos programas de laSexta como 'Salvados' de Gonzo, 'Lo de Évole' o el documental 'Eso que tú me das'. No obstante últimamente también ha trabajado con las plataformas con los documentales 'AMÉN: Francisco responde' de Disney+.

Jordi Évole prepara una serie sobre Rita Barberá

| PP

La historia de Rita Barberá será serie de la mano de Producciones del Barrio, factoría liderada por Jordi Évole. La productora está preparando una ficción sobre la figura de la que fuese alcaldesa de Valencia, exsenadora y política del PP, que falleció repentinamente en el año 2016. Un proyecto que retratará desde la ficción "una época y una forma de hacer política a través de una de sus figuras más carismáticas y controvertidas", según ha explicado la empresa.

Rita Barberá fue uno de los nombres más destacados del PP durante los 90, al ser alcaldesa de Valencia. Más tarde, en 2015 y 1016, también fue diputada de las Cortes Catalanas. No obstante, fue imputada en el caso Taula, en el que se la investigó por un presunto delito de blanqueo de capitales durante su etapa como alcaldesa.

El PP le pidió que dimitiera como senadora, pero ella se negó. Rita Barberá se dio de baja del partido y entró a formar parte del grupo mixto. Dos meses después declaró ante el Tribunal Supremo y, al cabo de dos días, Barberá falleció de forma repentina por un “fallo multiorgánico” derivado del “problema hepático” que padecía.