La 1 anuncia el casting de 'Bake Off': Rocío Carrasco, Yolanda Ramos, Blas Cantó...

La 1 anuncia todos los detalles de su nueva gran apuesta de entretenimiento: ‘Bake off: famosos al horno’. De la mano de Paula Vázquez, catorce famosos lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección.

En ‘Bake off: famosos al horno’, producido por BOXFISH, los famosos aspirantes a pasteleros aprenderán a hacer los postres más espectaculares. Descubrirán las recetas más sorprendentes y vivirán las situaciones más hilarantes.

| Prime Video

Los famosos que se ajustarán el delantal son Rocío Carrasco, Terelu Campos, Ana Boyer, Toñi y Encarna Salazar (Azúcar Moreno), Alba Carrillo y Yolanda Ramos. Así como Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol, Blas Cantó y Marc Clotet.

En cada uno de los episodios, los aspirantes tendrán que superar dos retos culinarios. Las elaboraciones se someterán al juicio de un exigente y prestigioso jurado, en el que estarán el multipremiado chef Paco Roncero; la mediática y afamadda repostera Eva Arguiñano y el pastelero de renombre internacional Damián Betular.

| RTVE

Los desafíos cambiarán su dinámica de programa en programa y podrá tratarse de la Prueba de autor, en la que se reinterpreta un clásico de la pastelería; la Prueba fantasía, donde se busca producir un impacto visual en el jurado; o la Prueba técnica, donde todos los concursantes cocinan una misma receta sorpresa que será evaluada a ciegas. Además, en cada episodio participarán invitados y celebridades del mundo de la música, el deporte, la interpretación y, por supuesto, la gastronomía.

‘Bake Off: famosos al horno’ está basado en el formato original ‘The Great British Bake Off’. El talent show ha ha endulzado los hogares de millones de espectadores en más de 2.000 episodios en más de 30 países como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Australia entre otros.

Recordamos que RTVE ha contratado 12 entregas de 100 minutos con un presupuesto de 5,9M de euros. Por lo tanto, La 1 duplicará la duración del espacio, que en Prime Video tan solo duraba 50 minutos. Además, el objetivo de audiencia que ha marcado RTVE es del 10,5% de cuota de pantalla.