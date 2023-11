Netflix lanza el esperado tráiler de la segunda temporada de 'Sagrada Familia'

Netflix ha lanzado el tráiler y nuevas imágenes de la segunda temporada de 'Sagrada Familia', que se estrenará el próximo 17 de noviembre. Se trata de ocho nuevos episodios en los que seguiremos descubriendo nuevos secretos de Gloria Román y de todo lo que es capaz esta familia para protegerse.

De este modo, en esta segunda temporada de 'Sagrada Familia', Gloria y sus hijos tendrán que seguir aparentando una vida perfecta. Esta vez con Natalia secuestrada en el sótano de la casa y con el pequeño Lorenzo como testigo de quienes realmente son.

Sagrada Familia: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España

El reparto de esta nueva temporada vuelve a estar encabezado por Najwa Nimri ('La casa de papel'), Carla Campra ("La niña de la comunión"), Iván Pellicer ("El club de los lectores criminales"), Alba Flores ('La casa de papel'), Álex García (Fatum, Antidisturbios), Macarena Gómez ('La que se avecina'), Laura Laprida ('Paraíso'), Ella Kweku ('Now and then') y Jon Olivares ('Desaparecidos').

Se suman a esta nueva temporada Pol Hermoso ('Alba'), Javier Pereira ("Que Dios nos perdona") o Abril Zamora ('El desorden que dejas') entre otros.

| Netflix

Recordamos que se trata de una serie creada y dirigida por Manolo Caro ('La casa de flores') y producida por Noc Noc Cinema. La productora es responsable de exitosas series como 'La Casa de las Flores' (2018) y 'Alguien Tiene Que Morir' (2020), así como de los éxitos de taquilla No Sé Si "Cortarme las Venas o Dejármelas Largas", "Amor de mis Amores", "La Vida Inmoral de la Pareja Ideal" o el remake mexicano de "Perfectos Desconocidos" de Manolo Caro.

Así fue la trama de la primera temporada

| Netflix

La mudanza de una nueva familia a Fuente del Berro romperá la estabilidad de un barrio donde vive Gloria junto a su bebé y Aitana, su au-pair, escondiéndose de un misterioso y oscuro pasado. En un barrio en el que nada es lo que parece, cuatro vecinas forjarán una fuerte amistad con un denominador común, son madres.

Su relación parece perfecta, hasta que el pasado de Gloria lo cambia todo. Es entonces cuando descubriremos de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, lo más sagrado que tiene.