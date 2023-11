Nacho Palau anuncia que vuelve a padecer cáncer y estalla contra Miguel Bosé

Tras su exitoso estreno, Telecinco emite este viernes 1 de diciembre la segunda entrega de 'De Viernes', que contará con Nacho Palau como invitado estrella. La cadena ha mostrado un avance de la entrevista en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona, en el que la ex pareja de Miguel Bosé anuncia que vuelve a padecer cáncer. Se trata de una recaida tras haber superado un cáncer de pulmón que le detectaron en verano de 2022, tras salir de 'Supervivientes'.

"Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices que no puedo más, de esta no salgo y para que. Si yo faltase mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, pero ahora ya no lo tengo tan claro", son las duras declaraciones de Nacho Palau en el avance de 'De Viernes'.

Además, también ha criticado duramente al cantante: "De Miguel no te puedes fiar, es un manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Me dijo ten cuidado, no te metas y me metí", concluye el avance. Nacho Palau, además, aparece visiblemente cambiado físicamente, con más peso y rapado.

"Lo que más me ha impactado es que diga que le han vuelto a diagnosticar un cáncer y que le den pocas esperanzas de vida, que es lo que me ha parecido entender", decía Joaquín Prat es 'Vamos a Ver'.

Además, los colaboradores se sorprendían por las palabras contra Miguel Bosé: "Yo hice el lunes 'La Noche de Miguel' con las hermanas, Lucía y Paola, y lo que nos contaban es que lo que ahora existía buena relación. Habían estado juntos de vacaciones este verano en Mallorca los cuatro hermanos juntos. Es muy sorprendente...", explicaba el presentador.

"El cáncer es lo que más me ha llamado la atención. El tema de los niños y la mala relación con Miguel no me ha sorprendido, porque ojalá y espero que cuente todo lo que no ha contado hasta ahora", concluía Isabel Rábago.

Recordamos que, en su llegada, 'De Viernes' batió un récord: se ha convertido en el mejor estreno de Telecinco de todo 2023. Con un 14%, inició su andadura consiguiendo el segundo mejor dato en viernes del año de un programa en esta franja. Alcanzó una media de 1.202.000 espectadores, con 4,4 millones de contactos, creciendo en target comercial al 14,4% y fue la opción más vista en 45-54 y 55-64 años.