Movistar Plus+ no renueva 'Martínez y Hermanos': finalizará en diciembre

Movistar Plus+ prepara una renovación en sus contenidos, que también implica el adiós de algunos formatos ya asentados en la programación. Hace un año y medio, la plataforma estrenaba 'Martínez y Hermanos ', un formato de entrevistas presentado por Dani Martínez. En este formato, producido por Fremantle, cada semana pasan tres famosos que cuentan una anécdota graciosa de su vida.

Por el plató han pasado todo tipo de personalidades nacionales e internacionales, que han compartido sofá, juegos y las provocaciones que Dani Martínez les ha propuesto. Invitados de la talla de Mónica Naranjo, Elsa Pataky, Antonio Banderas, Tamara Falcó, David Bisbal, Gloria Trevi o Sabrina Salermo han pasado por 'Martínez y Hermanos' a lo largo de sus 60 entregas emitidas.

| Movistar Plus+

No obstante, según ha publicado en exclusiva El Confidencial Digital y ha confirmado TVienes, Movistar Plus+ no ha renovado 'Martínez y Hermanos', que finalizará el próximo mes de diciembre. La noticia habría pillado por sorpresa al equipo del programa, ya que todo apuntaba a que el formato seguiría en parrilla. Y es que Movistar Plus+ ha apostado por 'Martínez y Hermanos' durante todo el año y no con temporadas de 10 o 13 capítulos, que es lo habitual.

De hecho, en septiembre, coincidiendo con el estreno de la temporada, 'Martínez y Hermanos' incorporó novedades, como el “botón verbenero". Al pulsarlo, se activa una música charanga o verbena de pueblo para convertir el plató en una improvisada pista de baile. Además, también se estrenó "el megatrón", un concurso de preguntas y respuestas para poner a prueba los conocimientos de los invitados.

| Movistar Plus+

Al ser un formato de Movistar Plus+, se desconocen los datos exactos de visionado. Sin embargo, 'Martínez y Hermanos' es todo un éxito en redes sociales, acumulando más de medio millón de seguidores en Tik Tok. Los vídeos superan los 18 millones de me gusta, siendo virales la mayoría de los contenidos publicados.

Cabe destacar que fuentes de Movistar Plus+ han confirmado a TVienes que muy pronto anunciarán novedades en sus contenidos, con la llegada de nuevos formatos.