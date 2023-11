El motivo por el que Manel Fuentes no participará en el regreso de 'Crónicas Marcianas

Manel Fuentes no participará en el regreso de 'Crónicas Marcianas', que ya ha arrancado su promoción en Telecinco . La cadena anuncia el especial presentado por Xavier Sardà, que recordará el mítico late night, que reventó las audiencias. Un especial que se emitirá a lo largo del mes de diciembre y del cual se desconocen todos los detalles, tan solo que contará con el presentador catalán.

No obstante, uno de los que ha descartado su participación has sido Manel Fuentes: "Me llamaron al principio, no sé cómo lo van a hacer finalmente. Porque en su día lo hacía Gestmusic y no sé qué pasará con las imágenes que son propiedad de la que era productora 'Crónicas Marcianas'. Creo que ha habido un follón de derechos cruzados y de mucha gente que ahora estamos en otros sitios".

| Atresmedia

De este modo, Manel Fuentes no participará en el regreso de 'Crónicas Marcianas' al formar parte de Atresmedia. El catalán cuenta con un contrato de exclusividad con la cadena que no le permite participar en un proyecto de Mediaset .

"Quede como quede, mi cariño por haber formado parte desde el inicio de 'Crónicas marcianas'. Fueron cinco años maravillosos y les mando un saludo y sigue estando todo el programa en mi corazón", añade Manel Fuentes en declaraciones a Yotele.

Además, Manel Fuentes descarta el regreso de 'Crónicas Marcianas' en su formato habitual: "No, yo creo que hay que hacer otra cosa. Algunas veces lo he pensado, coger ese espíritu está muy bien, pero revivir este programa, de hecho yo creo que se intentó un poco con lo de 'La tribu' y no cuajó en su momento. Pero vamos yo creo que un buen late rompedor, eso siempre tiene cabida".

| Mediaset

Las nuevas apuestas de Telecinco para los próximos meses

En una promo, Telecinco ha anunciado sus nuevas apuestas, en la que se incluye 'Crónicas Marcianas'. También destaca la confirmación de 'GH DÚO' o la nueva temporada de 'La Isla de las Tentaciones' con Sandra Barneda.

Una de las novedades es 'La Mejor Generación', un formato musical presentado por Lara Álvarez. Así como '100% Únicos', donde personas con autismo entrevistan a figuras destacadas de nuestro país. En esta nueva etapa también habrá hueco para el regreso de 'El Pueblo' con su cuarta temporada o el especial por el aniversario de Julio Iglesias.