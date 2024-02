El motivo por el que La 1 ha cancelado la emisión de 'Maestros de la Costura'

Malas noticias para los fans de 'Maestros de la Costura'. Este martes 27 de febrero, La 1 no emitirá un nuevo programa del talent show presentado por Raquel Sánchez Silva. Para ver como continúa la competición, los espectadores de 'Maestros de la Costura' deberán esperar a la próxima semana.

"Paramos temporalmente las máquinas de coser. Pero no guardéis vuestros mandiles y acericos, porque volvemos el martes, 5 de marzo, con un nuevo programa de 'Maestros de la Costura'", ha escrito el programa en sus redes sociales.

Cabe destacar que se trata de un parón obligado. La 1 ofrece este martes 27 de febrero la semifinal de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Mallorca a partir de las 21:30h. El partido se alargará hasta aproximadamente las 23:20h y podría acabar aún más tarde en el caso de que haya prórroga.

De este modo, La 1 ha decidido no jugársela y retrasar la emisión de 'Maestros de la Costura' una semana. De hecho, Raquel Sánchez Silva también ha avisado a sus seguidores en redes sociales: "Este martes no hay 'Maestros de la costura'. Hay fútbol. Saltamos al 5 de marzo, no nos dejéis porque ahora viene lo mejor".

En audiencias, la tercera y última entrega de 'Maestros de la Costura' subió en el prime time de La 1 a un 10,1% de share y 727.000 fieles. Pese a ser tercera opción de su franja, congregó a más de 2,5 millones de espectadores únicos durante su emisión. Además, el talent show de La 1 destacó especialmente en espectadores de 25 a 44 años (13,7%).

| RTVE

Recordamos que Julia Velázquez fue la última expulsada del programa debido a sus pésimos resultados en la prueba de eliminación. En ella, su propuesta de lencería femenina no convenció a los jueces al estar muy mal presentada. La polémica no faltó, con Julia desvelando su enemistad con otra concursante: "Hay gente con la que me cruzo por la casa y no la saludo. Me refiero a Soraya por comentarios ofensivos".