Michael cambia de objetivo: se acerca a otro chico en 'GH VIP tras la salida de Albert

Los rumores sobre la sexualidad de Michael no han cesado pese a la expulsión de Albert en 'GH VIP'. Pese a que el joven aseguraba que el italiano le mandaba señales que le confundían, la audiencia no le creyó y le convirtió en el segundo expulsado de la última gala. Sin embargo, ahora Michael Terlizzi ha empezado un juego con otro de los concursantes: José Antonio Avilés.

De hecho, antes de la gala del jueves, ya había algunos acercamientos entre los dos concursantes. Avilés se convirtió en el principal apoyo de Michael en plena polémica con Albert.

Sin embargo, con la salida del concursante de 'GH VIP', los rumores han crecido en la casa: "Michael no deja de hacerle comentarios a Avilés. Está Michael en la ducha, pasa Avilés y dice el italiano: siempre que salgo de la ducha desnudo justo estás tú. Y ahora también le ha hecho otras bromitas. Esas bromas a una chica o a otro chico no se la hace, por qué se la hace a Avilés que es gay?", explicaba Naomi a Carmen Alcayde.

"A lo mejor no estaba tan loca Albert" apostillaba Carmen Alcayde. "No sé si Avilés se está dejando querer", decía más tarde la periodista en una conversación en la que también participaban Álex Caniggia y Laura Bozzo. De hecho, Caniggia también desvelaba que Avilés había dormido con la cabeza encima de Michael.

"Yo he visto el abrazo, pero no había visto lo de la cabeza. Con Albert no me fijaba, pero en esto sí", decía Carmen asombrada. "Es Avilés quién lo busca, el otro se deja, pero en realidad es Avilés el que le va abrazando", explicaba Caniggia.

"Pido al público que ve el 24 horas que vea esto. Yo no voy a juzgar, pero es muy sospechoso, pueden ser las señales de las que hablaba Albert, que él las tomó como otra cosa", concluía Laura Bozzo en 'GH VIP'.

De este modo, Michael Terlizzi está repitiendo la misma estrategia con otro chico, ahora con José Antonio Avilés. Recordamos, además, que en Italia también vivió una historia de amor con otro chico, con el que incluso llegó a besarse en la casa. Todo esto tiene dividida a la audiencia, algunos que creen a Michael y otros que piensan que todo es una estrategia planificada.