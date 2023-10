La tajante respuesta del creador de 'El Ministerio del Tiempo': ¿haría una tv movie?

El regreso de 'El Ministerio del Tiempo' a RTVE es cada vez más complicado. La serie de viajes en el tiempo para salvar nuestra historia emitió su última temporada hace más de tres años. Sin embargo, José Pastor, director de Ficción de RTVE, no descartaba su regreso en formato de tv movie, como ha hecho 'Los Misterios de Laura'.

"Yo apostaría, es una serie maravillosa y hay que ver la manera de recuperarla", decía el directivo sobre 'El Ministerio del Tiempo'. En el caso de 'Los Misterios de Laura', regresó con éxito a las pantallas con una tv movie y ahora se han grabado dos más.

Sin embargo, Javier Olivares ha descartado producir este tipo de formatos: "No voy a hacer una tv movie de 'El Ministerio del Tiempo'. Por contrato se supone que si no la hago yo mientras esté vivo, no se puede hacer. De 'El Ministerio del Tiempo' no se hará una tv movie", ha asegurado en una entrevista a Bluper.

"Me parecía una falta de respeto, o se hace una temporada o no se hace. Yo tenía una quinta temporada preparada y al final no cuadró. Me gustaría saber cuál es el estatus de 'El Ministerio del Tiempo', si está cerrada o no", ha añadido el creador de la serie.

Por lo tanto, Javier Olivares descarta tajantemente el regreso de 'El Ministerio del Tiempo' tal y como lo planteaba RTVE. Recordamos que uno de sus protagonistas era Rodolfo Sancho, que está de plena actualidad tras el crimen protagonizado por su hijo. El elenco de la última temporada lo conformaban también Nacho Fesneda, Hugo Silva, Macarena García, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Gea, Jaime Blanch o Francesca Piñón.

La 1 emitió la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo en mayo de 2020, tres años después del fin de la tercera tanda. La última temporada medió un 8% y 1.301.000 espectadores, perdiendo 150.000 televidentes respecto a la anterior.

Cabe destacar que poco después, en octubre de 2020, TVE ya hablaba del regreso de la ficción, pero no con una temporada completa. "Tenemos que acostumbrarnos a que no siempre vamos a hacer ficciones de 13 capítulos. A lo mejor tenemos que pensar en otro tipo de recorridos", decían entonces.