La mayor confesión de Ana Rosa: ¿cobra 4 millones de euros en Telecinco?

Ana Rosa Quintana se ha convertido en la principal presentadora de Telecinco. Tras la salida de Jorge Javier Vázquez, la periodista ha pasado a ser el rostro estrella de la cadena principal de Mediaset. Es por ello que en los últimos meses han surgido muchos rumores sobre Ana Rosa, uno de ellos, sobre su sueldo en Telecinco.

Recordamos, además, que 'TardeAR' ha vivido la peor de las semanas desde su estreno. El martes caía un 9,4% de share y 771.000 espectadores, mientras que el miércoles bajaba a un más a un 9,3% y 751.000 seguidores. El mínimo histórico, además, fue el pasado viernes 20 de octubre con un 9% y 744 000 televidentes, pero con Beatriz Archidona como presentadora y no Ana Rosa.

| Mediaset

De este modo, en una entrevista, Ana Rosa Quintana ha desmentido que cobre 4 millones de euros al año: "Dile a Wikipedia que se informe. No nos confundamos: no es lo mismo lo que cuesta un programa que lo que gana el presentador, que también hay que pagar muchos colaboradores y muchos sueldos y muchas cosas".

"Esas cantidades te aseguro que no son. A mí me encantaría que fuera, pero no es así. Eso era antes en la tele, ahora ya no se paga como se pagaba antes", añadía.

Además, ha confesado no saber cuánto dinero tiene: "El dinero que tengo en la cuenta, la verdad es que no lo sé porque tengo tal escape por todas partes que a saber. Normalmente el dinero que gano lo reinvierto en la empresa y en crear puestos de trabajo. Quiero decir que no tengo yate y vivo en la misma casa desde hace 30 años".

| Mediaset

Por otro lado, también se ha mojado respecto a quién considera el mejor presentador del país, quitando a los rostros de Mediaset. "Pablo Motos me encanta, me parece un genio. Y luego está el formato, El Hormiguero", decía.

Sin embargo, no ha dicho lo mismo sobre Sonsoles Ónega: "Es buena, de otro modo, no la hubiera contratado yo. Le doy la enhorabuena por el premio Planeta". Sorprende, ya que era uno de los rostros de Unicorn Content en Mediaset, antes de su salto a Atresmedia.